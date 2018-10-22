С кем делят камеру Кокорин и Мамаев

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о сокамерниках футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка».
«Его зовут Дмитрий, задержан в связи со злостной неуплатой налогов, хотя утверждает, что закон не нарушал. Он немного старше Александра, живет и работает в Москве», — сказал Мельников, передает RT.
По его словам, по внешнему виду сокамерник Кокорина не похож на опасного преступника и выглядит интеллигентно.
«Просто попал в неприятную ситуацию», — отметил общественник.
В одной камере с Мамаевым находится мужчина по имени Александр.
«Он спортсмен, занимался единоборствами. Немногословен, но с Павлом они подружились, вместе ходят на прогулку. Подозревается в краже в особо крупном размере, однако свою вину не признает», — рассказал Мельников.
Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву поручили по очереди мыть туалеты в СИЗО.
Мамаев и Кокорин напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Футболистам предъявили обвинения по двум статьям: «Побои» и «Хулиганство». В их деле могут появиться две новые статьи.