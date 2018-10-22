Ещё
С кем делят камеру Кокорин и Мамаев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыты подробности о сокамерниках Кокорина и Мамаева 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 2 часа назад
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о сокамерниках футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка».
«Его зовут Дмитрий, задержан в связи со злостной неуплатой налогов, хотя утверждает, что закон не нарушал. Он немного старше Александра, живет и работает в Москве», — сказал Мельников, передает RT.
По его словам, по внешнему виду сокамерник Кокорина не похож на опасного преступника и выглядит интеллигентно.
Кокорин и Мамаев написали первые письма на волю
«Просто попал в неприятную ситуацию», — отметил общественник.
В одной камере с Мамаевым находится мужчина по имени Александр.
«Он спортсмен, занимался единоборствами. Немногословен, но с Павлом они подружились, вместе ходят на прогулку. Подозревается в краже в особо крупном размере, однако свою вину не признает», — рассказал Мельников.
Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву поручили по очереди мыть туалеты в СИЗО.
Мамаев и Кокорин напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Футболистам предъявили обвинения по двум статьям: «Побои» и «Хулиганство». В их деле могут появиться две новые статьи.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Отец Мамаева объяснил, почему футболисты любят «уходить в отрыв» Мамаева убрали с предматчевой заставки «Краснодара» Кокорин и Мамаев за время пребывания в СИЗО заработали миллионы рублей
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заразного норвежца подселили к лыжникам из России7
Отец Мамаева объяснил кутежи сына
Криминальный авторитет рассказал о судьбе Мамаева и Кокорина
Мутко высказался об увольнении Карреры
Защитник «Реала» Рамос дважды ударил одноклубника мячом
Видео
01:26
«Спартак» уволил Карреру
Футбол
00:59
Спонсор отказывается от Шараповой
Теннис Экономика
01:00
Скандальный турнир: чего ждать от чемпионата России
Футбол Прочее
01:00
Кричал и метался: что случилось с Месси
Футбол Статьи
01:00
Болельщики «Динамо» высмеяли Кокорина
Футбол Волейбол
03:04
Баскетболисты НБА устроили драку
Баскетбол
00:10
Игрок забил гол со штрафного со своей половины поля
Футбол
02:42
Мамаев оконфузился в суде
Футбол
00:58
Жертвы Овечкина: ужасный промах и пропуск матча
Хоккей Статьи
01:00
Кокорина и Мамаева окрестили узниками совести
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение