С кем делят камеру Кокорин и Мамаев

Раскрыты подробности о сокамерниках Кокорина и Мамаева

«Его зовут Дмитрий, задержан в связи со злостной неуплатой налогов, хотя утверждает, что закон не нарушал. Он немного старше Александра, живет и работает в Москве», — сказал Мельников, передает RT.

По его словам, по внешнему виду сокамерник Кокорина не похож на опасного преступника и выглядит интеллигентно.

«Просто попал в неприятную ситуацию», — отметил общественник.

В одной камере с Мамаевым находится мужчина по имени Александр.

«Он спортсмен, занимался единоборствами. Немногословен, но с Павлом они подружились, вместе ходят на прогулку. Подозревается в краже в особо крупном размере, однако свою вину не признает», — рассказал Мельников.

Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву поручили по очереди мыть туалеты в СИЗО.