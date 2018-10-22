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Мутко высказался об увольнении Карреры
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Мутко высказался относительно отстранения Карреры 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал отстранение Массимо Карреры с поста главного тренера московского "Спартака", передает "Спорт-Экспресс".
Вице-премьер России опроверг слухи о том, что на должность наставника красно-белых уже есть определенные кандидаты.
"Послушайте, ну что вы начинаете? Сами это раздули, привели надуманный список кандидатов. Дальше вы на основе этого придуманного списка начинаете рассуждения. Пузырь этот надувать. В РФС по тренеру "Спартак" не обращался! Никто не обращался по тренеру! Пока", — подчеркнул политик.
Также он заявил, что РФС сразу станет известно, если столичная команда подаст заявку на нового тренера.
"Поверьте, у нас достаточно комфортные отношения и со "Спартаком", и с главным тренером. Пока ничего у нас нет. Мы бы знали. Гудбай!" — заключил Мутко.
В СМИ предполагали, что основными кандидатами на место Карреры являются бывший тренер "Монако" Леонарду Жардим и наставник сборной России Станислав Черчесов.
Ранее сообщалось, что бывший футболист "Спартака" Валерий Масалитин высказался относительно увольнения итальянского специалиста.
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