Мутко высказался об увольнении Карреры

Мутко высказался относительно отстранения Карреры

Вице-премьер России опроверг слухи о том, что на должность наставника красно-белых уже есть определенные кандидаты.

"Послушайте, ну что вы начинаете? Сами это раздули, привели надуманный список кандидатов. Дальше вы на основе этого придуманного списка начинаете рассуждения. Пузырь этот надувать. В РФС по тренеру "Спартак" не обращался! Никто не обращался по тренеру! Пока", — подчеркнул политик.

Также он заявил, что РФС сразу станет известно, если столичная команда подаст заявку на нового тренера.

"Поверьте, у нас достаточно комфортные отношения и со "Спартаком", и с главным тренером. Пока ничего у нас нет. Мы бы знали. Гудбай!" — заключил Мутко.

В СМИ предполагали, что основными кандидатами на место Карреры являются бывший тренер "Монако" Леонарду Жардим и наставник сборной России Станислав Черчесов