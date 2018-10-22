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Гончаренко назвал самых серьезных соперников ЦСКА
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Гончаренко назвал самых серьезных соперников ЦСКА в матче с «Ромой» 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал предстоящий матч команды с итальянской "Ромой" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Sport24.
Наставник армейцев считает соперников сильными игроками.
"Рома" — топ-клуб, где всегда есть топовые игроки. От этих спаренных матчей зависит, на каком месте в группе завершим выступление и мы, и они", — подчеркнул тренер.
Также он ответил на вопрос, кто, по его мнению, является самым серьезным противником из состава "Ромы".
"Кто больше беспокоит в команде соперника? Нельзя в такой команде выделять одного. Но если попробовать, то, наверное, это Джеко. И Де Росси, который может завтра выйти", — отметил Гончаренко.
Встреча итальянского клуба и ЦСКА состоится 23 октября в 22.00 по московскому времени.
Ранее олимпийский чемпион по теннису и болельщик московского "Спартака" Евгений Кафельников рассказал, кого просил приобрести экс-наставник столичного клуба Массимо Каррера у руководства красно-белых.
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