Как заработать на матчах Лиги чемпионов

23 Октября

"Рома" — ЦСКА

Нельзя переоценить разницу в классе между ЦСКА и Ромой. На сегодняшний день, ЦСКА если и уступает "Роме" по качеству игры, то совсем немного. Римлян сильно лихорадит, и при определённых обстоятельствах шансы набрать очки на "Олимпико" у красно-синих будут.

Подопечные Эусебио Ди Франческо испытывают колоссальные структурные проблемы. "Рома" часто ошибается позиционно и не может предложить что-то интересное и необычное для взлома низкого оборонительного блока. Пара центральных полузащитников Н'Зонзи-Де Росси упорно не может найти общий язык, из-за чего владение римлян часто бывает стерильным и предсказуемым.

Зато "Рома" очень сильна на контратаках, хотя ЦСКА едва ли будет претендовать на игру первым номером в Риме, так что свободное пространство у итальянцев с большой долей вероятности не появится. По крайней мере до тех пор, пока счёт будет нулевой. А значит на лёгкую жизнь рассчитывать им не стоит.

Дело тут даже не в средних результатах, а именно в качестве футбола. Субботнее поражение от СПАЛ (0:2) — это ещё пол-беды. Но до этой встречи римляне одержали три победы в Серии А подряд, хотя в двух матчах из трёх не были лучше соперника.

Основные надежды "волков" связаны с индивидуальными озарениями лидеров и контратаками. Шаткая основа до успеха. В целом игра "Ромы" крайне нестабильна. Вдобавок к этому ЦСКА провёл свой матч в национальном чемпионате на сутки раньше, без траты лишних сил переиграв в Каспийске "Анжи" (2:0).

В связи с этим даже победа "армейцев" с форой (+1,5) за 1.90 в БК «Лига Ставок» выглядит не особенно надёжно, хотя выездная статистика москвичей в матчах с представителями Серии А смотрится недурно — три победы и ничья в восьми встречах. И всё же от ставок на результат лучше отказаться: ЦСКА навяжет борьбу, но справится ли с нервами молодой вратарь — это вопрос. Пожалуй, надёжнее всего ставить на голы ( Сделать ставку ).

"Рома" часто ошибается позиционно и допускает обрезы, у ЦСКА отсутствует основной голкипер. Самый очевидный вариант — заиграть что-то вроде "обе забьют" (1.95), "гол в каждом тайме" (1.60) или "тотал больше 2,5 голов" (1.60) ( Сделать ставку ).

23 октября

"Манчестер Юнайтед" — "Ювентус"

Криштиану Роналду , нападающий туринцев, был дисквалифицирован за сомнительное удаление в игре с "Валенсией" на один матч. Основная изюминка этой встречи заключается именно в этом: португалец вернётся на "Олд Траффорд" и сыграет против "Манчестер Юнайтед", за который он выступал с 2003 по 2009 год.

Обе команды на внутреннем первенстве в субботу и сыграли вничью. "МЮ" выжал практически максимум из имевшихся моментов, но всё же не удержал победу над "Челси" (2:2), а "Ювентус" впервые потерял очки в чемпионате Италии, не сумев одолеть "Дженоа" (1:1).

С учётом натужного старта "дьяволов" в Лиге чемпионов и невысокого качества футбола "Ювентус" считается фаворитом, хотя и будет играть на чужом поле. На первый взгляд, это логично.

Но вот статистика "Ювентуса" в гостевых матчах с английскими клубами — четыре победы, шесть ничьих и 12 поражений. Не то чтобы впечатляет, правда? К тому же манкунианцы в последнее время показывают свойственное коллективам Моуринью умение добиваться результата при не самой лучшей игре, а оно бесценно в играх с топ-соперниками.

Пожалуй, прояснить ситуацию с мотивацией соперников может простой взгляд на турнирную таблицу. У "Ювентуса" шесть очков, у "МЮ" — четыре, у "Валенсии" с "Янг Бойз" — одно на двоих.

Строго говоря, обе команды полностью устроит ничья. Поскольку уровень коллективов сопоставим, а необходимости побеждать любой ценой нет, коэффициент 3.30 в БК «Лига Ставок» ничью кажется немного завышенным ( Сделать ставку ).

"Локомотив" — "Порту"

"Локомотив" сейчас практически на пике физической формы. Это сказывается как на результатах, так и на качестве футбола. Игра «железнодорожников» по-прежнему весьма специфична, но живости и энергии за последние недели в ней точно стало больше.

После печального старта подопечные Юрия Сёмина одержали три победы подряд и катапультировались в зону еврокубков. В матче с "Шальке" варианты тоже были: на гол красно-зелёные наиграли и вполне заслуживали ничьей. Проблем у "железнодорожников" всё ещё хватает, но теперь они уже не кажутся нерешаемыми.

"Порту" в двух турах Лиги чемпионов набрал четыре очка, но особого впечатления не произвёл. Обе игры португальцев получились более чем равными, но с "Шальке" (1:1) "драконы" смогли быстро отыграться, а с "Галатасараем" (1:0) оказались лучше в реализации. Как правило, рассчитывать на удачу на долгосрочных отрезках всё же не стоит.

В двух последних розыгрышах Лиги чемпионов "Локомотив" выходил из группы, но продолжить эту серию, ясное дело, будет жутко сложно. "Порту" устроит ничья, а это значит, что "железнодорожникам" нужно будет забирать инициативу. Это таит большую опасность, поскольку у португальцев есть целая россыпь быстрых футболистов, умеющих доводить контратаки до ума.

Впрочем, кое-какие поводы для оптимизма всё же имеются. Во-первых, "Порту" выиграл лишь один из последних семи гостевых матчей в еврокубках (четыре ничьих и два поражения).

Во-вторых, "Порту" одержал лишь одну победу в последних пяти встречах с соперниками из России, если считать и дома и на выезде. Это случилось в незабываемом матче с московским "Спартаком" (5:2) в 1/4 финала Лиги Европы-2010/11.

Можно подумать о победе "Локомотива" с нулевой форой за 2.89 в БК «Лига Ставок» ( Сделать ставку ). В этом матче при любом счёте одной из команд нужно будет забивать: хозяев не устроит даже ничья, а "Порту" явно не собирается проигрывать в Москве. Вариант "тотал больше 2,5 мячей" за 2.35 явно заслуживает риска ( Сделать ставку ).