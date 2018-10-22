Глушаков отреагировал на увольнение Карреры из «Спартака»

Ранее Джикия поблагодарил Карреру за работу в «Спартаке».

22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера красно-белых.

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 22 Окт 2018 в 12:27 PDT

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