Каррера поблагодарил Самедова на русском

Экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слова поддержки от полузащитника команды Александра Самедова.
«Спасибо, Саша. И мне было очень приятно работать с тобой! Удачи тебе!», — написал Каррера на русском языке в комментариях под постом игрока в Instagram.
Каррера красавец pic.twitter.com/M5YzkedZWZ— Андрей Панков (@andreypankovv) 22 октября 2018 г.
22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера красно-белых.
Ранее Глушаков отреагировал на увольнение Карреры из «Спартака».