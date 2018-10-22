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Каррера поблагодарил Самедова на русском
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Каррера на русском языке ответил на слова поддержки от Самедова 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слова поддержки от полузащитника команды Александра Самедова.
«Спасибо, Саша. И мне было очень приятно работать с тобой! Удачи тебе!», — написал Каррера на русском языке в комментариях под постом игрока в Instagram.
22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера красно-белых.
Ранее Глушаков отреагировал на увольнение Карреры из «Спартака».
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