В Испании установят статую Иньесты

В испанском Альбасете установят статую экс-полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Андреса Иньесты

Об этом сообщает Football Espana.

В ближайшее время будет проведен конкурс на эскиз фигуры. Ожидается, что статуя будет установлена в городском парке до 2020 года.

«Иньеста представляет ценности общества Альбасете: смирение, простота и трудолюбие», — отметил мэр Альбасете.

Стоит отметить, что в Испании уже есть одна статуя Иньесты. В 2013 году ее установили в родном городе футболиста Фуэнтеальбилье.

Напомним, на данный момент 34-летний Иньеста выступает за японский «Висселл Кобе».