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В Испании установят статую Иньесты
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В Испании установят статую Иньесты 

LiveSport.Ru + ещё 7 32 минуты назад
Фото: Four Four Two
В испанском Альбасете установят статую экс-полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Андреса Иньесты.
Об этом сообщает Football Espana.
В ближайшее время будет проведен конкурс на эскиз фигуры. Ожидается, что статуя будет установлена в городском парке до 2020 года.
«Иньеста представляет ценности общества Альбасете: смирение, простота и трудолюбие», — отметил мэр Альбасете.
Стоит отметить, что в Испании уже есть одна статуя Иньесты. В 2013 году ее установили в родном городе футболиста Фуэнтеальбилье.
Напомним, на данный момент 34-летний Иньеста выступает за японский «Висселл Кобе».
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