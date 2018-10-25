Имя нового тренера «Спартака» могут назвать сегодня

Имя нового главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» может стать известно сегодня, 25 октября. Об этом на своей странице в твиттере заявил журналист и бывший пресс-секретарь сборной России по футболу Илья Казаков

«Как понимаю, должны объявить сегодня», — написал он.

В дальнейшем тексте твита Казаков дал понять, что «Спартак» возглавит Олег Кононов , ныне тренирующий тульский «Арсенал».

По словам журналиста, не исключено, что соглашение Кононова со «Спартаком» будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Хотя выглядит этот испытательный срок странно», — отметил он.

Впервые о том, что тренер «Арсенала» может возглавить «красно-белых» накануне сообщил «Спорт-Экспресс». Издание также писало, что контракт Кононова со «Спартаком» будет рассчитан до конца сезона.