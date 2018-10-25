Имя нового тренера «Спартака» могут назвать сегодня 

Имя нового главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» может стать известно сегодня, 25 октября. Об этом на своей странице в твиттере заявил журналист и бывший пресс-секретарь сборной России по футболу Илья Казаков.
«Как понимаю, должны объявить сегодня», — написал он.
В дальнейшем тексте твита Казаков дал понять, что «Спартак» возглавит Олег Кононов, ныне тренирующий тульский «Арсенал».
По словам журналиста, не исключено, что соглашение Кононова со «Спартаком» будет рассчитано до конца нынешнего сезона.
«Хотя выглядит этот испытательный срок странно», — отметил он.
Впервые о том, что тренер «Арсенала» может возглавить «красно-белых» накануне сообщил «Спорт-Экспресс». Издание также писало, что контракт Кононова со «Спартаком» будет рассчитан до конца сезона.