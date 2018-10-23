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Глушакова осудили за новое предательство
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Оскандалившегося в бане с «проституткой» Глушакова осудили за новое предательство 

Дни.ру 3 часа назад
Отставка главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры закончилась скандалом. Послание полузащитника красно-белых Дениса Глушакова к бывшему наставнику подвергли жесткой критике.
На днях фанатов московского "Спартака" потрясла новость об отставке главного тренера футбольного клуба Массимо Карреры. Это случилось после поражения от тульского "Арсенала" со счетом 2:3.
Больше всего в этой истории, как ни странно, отметился полузащитник красно-белых Денис Глушаков. Обращение спортсмена к бывшему тренеру вызвало шквал критики.
Глушаков был отстранен от работы с основной командой из-за того, что лайкнул пост в Instagram с критикой Карреры. А после того как было объявлено об отставке итальянца, полузащитник обратился к наставнику со словами благодарности за чемпионство.
Эти слова смутили дочь экс-тренера "Спартака" Франческу. "Ты серьезно?" — прокомментировала она обращение футболиста в Сети.
Напомним, что ранее Дарья Глушакова застала супруга в парной с любовницей. В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлены Денис Глушаков и некая дама. За кадром женщина, назвавшаяся женой футболиста, срывающимся голосом обозвала ее проституткой.
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