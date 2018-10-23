Оскандалившегося в бане с «проституткой» Глушакова осудили за новое предательство

На днях фанатов московского "Спартака" потрясла новость об отставке главного тренера футбольного клуба Массимо Карреры. Это случилось после поражения от тульского "Арсенала" со счетом 2:3.

Больше всего в этой истории, как ни странно, отметился полузащитник красно-белых Денис Глушаков. Обращение спортсмена к бывшему тренеру вызвало шквал критики.

Глушаков был отстранен от работы с основной командой из-за того, что лайкнул пост в Instagram с критикой Карреры. А после того как было объявлено об отставке итальянца, полузащитник обратился к наставнику со словами благодарности за чемпионство.

Инстаграм-войны. Да все рехнулись просто. pic.twitter.com/VroxvZp1Sg— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) October 22, 2018

Эти слова смутили дочь экс-тренера "Спартака" Франческу. "Ты серьезно?" — прокомментировала она обращение футболиста в Сети.