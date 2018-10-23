Глушакова осудили за новое предательство

Отставка главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры закончилась скандалом. Послание полузащитника красно-белых Дениса Глушакова к бывшему наставнику подвергли жесткой критике.
На днях фанатов московского "Спартака" потрясла новость об отставке главного тренера футбольного клуба Массимо Карреры. Это случилось после поражения от тульского "Арсенала" со счетом 2:3.
Больше всего в этой истории, как ни странно, отметился полузащитник красно-белых Денис Глушаков. Обращение спортсмена к бывшему тренеру вызвало шквал критики.
Глушаков был отстранен от работы с основной командой из-за того, что лайкнул пост в Instagram с критикой Карреры. А после того как было объявлено об отставке итальянца, полузащитник обратился к наставнику со словами благодарности за чемпионство.
Инстаграм-войны. Да все рехнулись просто. pic.twitter.com/VroxvZp1Sg— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) October 22, 2018
Эти слова смутили дочь экс-тренера "Спартака" Франческу. "Ты серьезно?" — прокомментировала она обращение футболиста в Сети.
Напомним, что ранее Дарья Глушакова застала супруга в парной с любовницей. В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлены Денис Глушаков и некая дама. За кадром женщина, назвавшаяся женой футболиста, срывающимся голосом обозвала ее проституткой.