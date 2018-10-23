ЦСКА побьется за Акинфеева, «Локо» — за надежду

Лига чемпионов возвращается после перерыва на матчи национальных сборных! Московский ЦСКА встретится с «Ромой» в Риме, бывший и нынешний клубы Криштиану Роналду выявят сильнейшего, а московский «Локомотив» попытается вернуться в борьбу за плей-офф. «Лента.ру» — о лучших ставках на матчи третьего тура.

«Рома» — ЦСКА

Ставки: победа ЦСКА с форой (+1,5) за 1.90, обе забьют за 1.95, гол в каждом тайме за 1.60 в БК «Лига Ставок» (Сделать ставку)

Разницу в классе между этими клубами не стоит переоценивать: сейчас ЦСКА если и уступает «Роме» по качеству игры, то совсем немного. Римлян сильно лихорадит, и при определенных обстоятельствах шансы набрать очки на «Олимпико» у красно-синих будут.

Дело в том, что подопечные Эусебио Ди Франческо испытывают колоссальные структурные проблемы. «Рома» часто ошибается позиционно, плохо выглядит в позиционном нападении и не может предложить что-то интересное и необычное для взлома низкого оборонительного блока. Пара центральных полузащитников Н'Зонзи — Де Росси упорно не может найти общий язык, из-за чего владение римлян часто бывает стерильным и предсказуемым.

Эта «Рома» очень сильна на контратаках, но ЦСКА едва ли будет претендовать на игру первым номером в Риме, так что свободное пространство у итальянцев с большой долей вероятности не появится. По крайней мере до тех пор, пока счет 0:0. А значит на легкую жизнь рассчитывать им не стоит.

Дело тут даже не в средних результатах, а именно в качестве футбола. Субботнее поражение от СПАЛ (0:2) — это еще полбеды. Там у «Ромы» играл полуторный состав и итоговый результат не стал сюрпризом. Но вот в чем штука: до этой встречи римляне одержали три победы в Серии А подряд, хотя в двух матчах из трех не были лучше соперника.

Основные надежды «волков» связаны с индивидуальными озарениями лидеров и контратаками. Довольно зыбкая почва для успеха. Игра «Ромы» не оставляет цельного впечатления и крайне нестабильна. Вдобавок к этому ЦСКА провел свой матч в национальном чемпионате на сутки раньше, без траты лишних сил переиграв в Каспийске «Анжи» (2:0).

Словом, вариант «ЦСКА не проиграет» за 3.40 просто напрашивался бы, если б не отсутствие Игоря Акинфеева . Нелепое удаление вратаря в матче с «Реалом» не сулит ничего хорошего: предыдущее камео Ильи Помазуна в официальных матчах привело к ошибкам и поражению от «Рубина» , а Георгию Кырнацу пока не доверяют даже выполнение удара от ворот в переполненных «Лужниках». Давление на молодого голкипера в Риме (скорее всего сыграет Помазун) будет сильнейшим. В связи с этим даже победа «армейцев» с форой (+1,5) за 1.90 выглядит не особенно надежно, хотя выездная статистика москвичей в матчах с представителями Серии А смотрится недурно — три победы и ничья в восьми встречах. И все же от ставок на результат лучше отказаться: ЦСКА навяжет борьбу, но справится ли с нервами молодой вратарь — это вопрос. Пожалуй, надежнее всего ставить на голы.

«Рома» часто ошибается позиционно и допускает обрезы, у ЦСКА отсутствует основной голкипер. Самый очевидный вариант — заиграть что-то вроде «обе забьют» (1.95), «гол в каждом тайме» (1.60) или «тотал больше 2,5 мяча» (1.60).

«Манчестер Юнайтед» — «Ювентус»

Ставка: ничья за 3.30 в БК «Лига Ставок» (Сделать ставку)

Дисквалификация нападающего туринцев Криштиану Роналду за сомнительное удаление в игре с «Валенсией» составила один матч. Основной сюжет встречи заключается именно в этом: португалец вернется на «Олд Траффорд» и сыграет против «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год.

Обе команды провели матчи внутреннего первенства в субботу и сыграли вничью. МЮ выжал практически максимум из имевшихся моментов, но все же не удержал победу над «Челси» (2:2), а «Ювентус» впервые потерял очки в чемпионате Италии, не сумев одолеть «Дженоа» (1:1).

Туринцы играли в полноги, а МЮ много бегал без мяча и потратил на противодействие лондонцам немало сил. С учетом натужного старта «дьяволов» в Лиге чемпионов и невысокого качества футбола «Ювентус» считается фаворитом, хотя и будет играть на чужом поле. На первый взгляд, это логично.

Но вот статистика «Ювентуса» в гостевых матчах с английскими клубами — четыре победы, шесть ничьих и 12 поражений. Не то чтобы впечатляет, правда? К тому же манкунианцы в последнее время показывают свойственное коллективам Моуринью умение добиваться результата при не самой лучшей игре, а оно бесценно в играх с топ-соперниками.

Пожалуй, прояснить ситуацию с мотивацией соперников может простой взгляд на турнирную таблицу. У «Ювентуса» шесть очков, у МЮ — четыре, у «Валенсии» с «Янг Бойз» — одно на двоих. Строго говоря, обе команды полностью устроит ничья. Поскольку уровень коллективов сопоставим, а необходимости побеждать любой ценой нет, коэффициент 3.30 на ничью кажется немного завышенным. Возможно, имеет смысл рискнуть.

«Локомотив» — «Порту»

Ставки: победа «Локомотива» с нулевой форой за 2.89, «тотал больше 2,5 мяча» за 2.35, второй тайм результативнее первого за 2.15 в БК «Лига Ставок» (Сделать ставку)

Железнодорожники приближаются к пику физической формы. Это сказывается как на результатах, так и на качестве футбола. Игра «Локомотива» по-прежнему весьма специфична, но живости и энергии за последние недели в ней точно стало больше. Для РПЛ этого хватает: после печального старта подопечные Юрия Семина одержали три победы подряд и катапультировались в зону еврокубков. В матче с «Шальке» варианты тоже были: на гол красно-зеленые наиграли и вполне заслуживали ничьей. Проблем у железнодорожников все еще хватает, но теперь они уже не кажутся нерешаемыми.

«Порту» в двух турах Лиги чемпионов набрал четыре очка, но особого впечатления не произвел. Обе игры португальцев получились более чем равными, но с «Шальке» (1:1) «драконы» смогли быстро отыграться, а с «Галатасараем» (1:0) оказались лучше в реализации. Как правило, рассчитывать на удачу на долгосрочных отрезках все же не стоит.

В двух последних розыгрышах Лиги чемпионов «Локомотив» выходил из группы, но продолжить эту серию, ясное дело, будет жутко сложно. «Порту» устроит ничья, а это значит, что железнодорожникам нужно будет забирать инициативу. Это таит большую опасность, поскольку у португальцев есть целая россыпь быстрых футболистов, умеющих доводить контратаки до ума.

Впрочем, кое-какие поводы для сдержанного оптимизма все же имеются. Во-первых, «Порту» выиграл лишь один из последних семи гостевых матчей в еврокубках (четыре ничьих и два поражения). В трех последних выездных встречах на континентальной арене «драконы» сыграли вничью.

Во-вторых, «Порту» одержал лишь одну победу в последних пяти встречах с соперниками из России, если считать и дома, и на выезде. Это случилось в незабываемом матче с московским «Спартаком» (5:2) в 1/4 финала Лиги Европы-2010/11. В остальном португальцам игры с нашими клубами даются непросто — две ничьи и два поражения.

Пожалуй, можно подумать о победе «Локомотива» с нулевой форой за 2.89 и ставках на результативность. В этом матче при любом счете одной из команд нужно будет забивать: хозяев не устроит даже ничья, а «Порту» явно не собирается проигрывать в Москве. Вариант «тотал больше 2,5 мяча» за 2.35 явно заслуживает риска.

После перерыва время начнет поджимать, и игра должна стать более открытой. «Тотал второго тайма больше 1,5 мяча» оценивается в 2.50, а классический вариант «второй тайм результативнее первого» идет за 2.15 в БК «Лига Ставок».