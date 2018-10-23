Тренер «Валенсии» оценил игру Черышева

"Дениса мы уже знали по "Вильяреалу". Замечательный человек, фантастический игрок. Что касается его игровых качеств, то это футболист, которого отличают стабильность и профессионализм. Если говорить о его бойцовских качествах, то игрок такого плана нам и нужен на левом краю.

Черышев хорошо дополняет команду, и мы надеемся, что он будет играть за "Валенсию" очень хорошо", — цитирует Марселино официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Черышев выступает за "Валенсию" на правах аренды. В нынешнем сезоне чемпионата Испании хавбек принял участие в восьми матчах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

23 октября "Валенсия" встретится со швейцарским клубом "Янг Бойз" в матче третьего тура Лиги чемпионов.