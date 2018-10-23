Тренер «Валенсии» оценил игру Черышева 

Главный тренер "Валенсии" Марселино оценил игру российского полузащитника команды Дениса Черышева, сообщает "Советский спорт".
"Дениса мы уже знали по "Вильяреалу". Замечательный человек, фантастический игрок. Что касается его игровых качеств, то это футболист, которого отличают стабильность и профессионализм. Если говорить о его бойцовских качествах, то игрок такого плана нам и нужен на левом краю.
Черышев хорошо дополняет команду, и мы надеемся, что он будет играть за "Валенсию" очень хорошо", — цитирует Марселино официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Черышев выступает за "Валенсию" на правах аренды. В нынешнем сезоне чемпионата Испании хавбек принял участие в восьми матчах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
23 октября "Валенсия" встретится со швейцарским клубом "Янг Бойз" в матче третьего тура Лиги чемпионов.