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Пробки вынудили «Локомотив» пересесть на МЦК
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Футболисты «Локомотива» приедут на матч Лиги чемпионов с «Порту» на поезде МЦК 

ТАСС + ещё 41 48 минут назад
Фото: ТАСС
Игроки "Локомотива" прибудут на матч Лиги чемпионов по футболу с португальским "Порту" на поезде Московского центрального кольца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Матч пройдет на стадионе "РЖД-Арена" в Москве. Начало — 22:00 мск.
"Футболисты "Локомотива" прибудут на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на МЦК. В городе большая транспортная загруженность, поэтому было принято решение воспользоваться таким способом, чтобы успеть к игре", — сообщили в пресс-службе.
На данный момент, согласно данным "Яндекс. Пробки", загруженность на автодорогах Москвы составляет семь баллов.
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