Пробки вынудили «Локомотив» пересесть на МЦК

Футболисты «Локомотива» приедут на матч Лиги чемпионов с «Порту» на поезде МЦК

Игроки "Локомотива" прибудут на матч Лиги чемпионов по футболу с португальским "Порту" на поезде Московского центрального кольца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Матч пройдет на стадионе "РЖД-Арена" в Москве. Начало — 22:00 мск.

"Футболисты "Локомотива" прибудут на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на МЦК. В городе большая транспортная загруженность, поэтому было принято решение воспользоваться таким способом, чтобы успеть к игре", — сообщили в пресс-службе.

На данный момент, согласно данным "Яндекс. Пробки", загруженность на автодорогах Москвы составляет семь баллов.