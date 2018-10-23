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Кокорина проверят на экстремизм
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Кокорина проверят на экстремизм 

Рамблер + ещё 14 25 минут назад
Фото: ТАСС
Футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла проверяют на причастность к экстремизму. Об этом сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, на допросе в полиции братья признались, что их конфликт с Денисом Паком начался с того, что они сравнили внешность чиновника Минопромторга с внешностью южнокорейского певца PSY — автора хита Gangnam Style.
Пак выразил недовольство этим, после чего Кокорины назвали его «китаезой», посоветовали ему «валить» в Китай, а затем и избили, в том числе стулом.
Именно эти высказывания, по данным «Мэш», в настоящее время подвергнуты экспертизе, после которой и может быть решено, что братья Кокорины нарушили 282-ю, «экстремистскую», статью Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
«Простое» унижение достоинства человека по признакам расы, национальности или происхождения грозит максимум пятью годами лишения свободы. То же преступление, совершенное либо с применением насилия, либо организованной группой, наказывается максимум шестью годами тюрьмы.
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