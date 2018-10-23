Кокорина проверят на экстремизм

Футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла проверяют на причастность к экстремизму. Об этом сообщает «Мэш».

По информации телеграм-канала, на допросе в полиции братья признались, что их конфликт с Денисом Паком начался с того, что они сравнили внешность чиновника Минопромторга с внешностью южнокорейского певца PSY — автора хита Gangnam Style.

Пак выразил недовольство этим, после чего Кокорины назвали его «китаезой», посоветовали ему «валить» в Китай, а затем и избили, в том числе стулом.

Именно эти высказывания, по данным «Мэш», в настоящее время подвергнуты экспертизе, после которой и может быть решено, что братья Кокорины нарушили 282-ю, «экстремистскую», статью Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«Простое» унижение достоинства человека по признакам расы, национальности или происхождения грозит максимум пятью годами лишения свободы. То же преступление, совершенное либо с применением насилия, либо организованной группой, наказывается максимум шестью годами тюрьмы.