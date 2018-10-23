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У футболиста «Локомотива» Рыбуса родился сын
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У футболиста «Локомотива» Рыбуса родился сын 

RT на русском + ещё 1 40 минут назад
Фото: РИА Новости
У польского полузащитника московского «Локомотива» Мацея Рыбуса родился сын.
Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».
Ребёнка назвали Робертом.
«Долгожданное счастье в нашей семье! Наконец, я стал папой. Супруга Лана и малыш чувствуют себя прекрасно. Я сейчас с командой, но при первой же возможности поеду к ним. Очень счастлив, чувствую себя окрылённым», — сказал футболист.
Ранее Касильяс прогулялся по Красной площади перед матчем с «Локомотивом».
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