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Задержанный за рулём Тигиев оказался трезв
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Задержанный за рулём Тигиев был трезв 

RT на русском + ещё 6 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Результаты инициированной полицией экспертизы показали, что в крови защитника самарских «Крыльев Советов» Георгия Тигиева не было следов алкоголя.
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают, что проведенная экспертиза не выявила следов алкоголя, а постановление о возбуждении уголовного дела аннулировано.
Напомним, что Тигиев был задержан 14 октября по подозрению в вождении в нетрезвом виде. На следующий день была проведена медицинская экспертиза, которая не выявила следов алкоголя и запрещенных препаратов.
Ранее в «Крыльях Советов» подтвердили, что обследование не выявило в крови Тигиева наркотических веществ.
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