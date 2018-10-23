Кокорин и Мамаев не могут играть в футбол

Кокорин и Мамаев занимаются в спортзале СИЗО, но не могут играть в футбол

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников заявил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин не могут играть в футбол в СИЗО «Бутырка». «Они не могут играть в футбол, поскольку футбольного поля для подозреваемых и обвиняемых нет. Есть только небольшое импровизированное футбольное поле для заключённых хозяйственного отряда. Это люди, отбывающие срок наказания в «Бутырке», и при этом они убираются, делают какой-то ремонт, разносят посылки», — приводит слова Мельникова RT. Также Мельников рассказал, что футболисты начали заниматься в местном спортзале. «Они давно хотели пойти в спортзал, так как надеются продолжить свою спортивную профессиональную карьеру. Члены ОНК Москвы рассказали им о том, что они имеют право ходить и заниматься спортом. Они буквально сразу написали соответствующее заявление на имя начальника СИЗО. Это платный спортзал. Стоимость услуги — 250 рублей за раз, по желанию можно принимать дополнительный душ, стоимость которого 80 рублей. Занимались Кокорин и Мамаев около часа. Выводят несколько человек из нескольких камер, и они занимаются в спортзале. Сам спортзал — небольшое помещение, переделанное из камеры для содержания граждан. Там есть стол для настольного тенниса и тренажёры. К сожалению, не сверхсовременные, в основном советского образца», — сказал Мельников.