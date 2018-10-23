Кафельников призвал к бойкоту домашних матчей «Спартака»

"Скажу как есть! Я готов даже еще 20 лет терпеть до следующего чемпионства, если Глушаков, Комбаров и еще некоторые покинут завтра наш любимый клуб.

А на десерт Федуну, чтобы он совсем обалдел, — это всему сектору B и D забуриться на матч "Динамо" или ЦСКА (сделать им хорошую посещаемость) вместо домашнего. Пусть бы он посмотрел на свое детище при пустых трибунах. Вот это была бы крутая акция.

И если вдруг эти игрочишки забегают как надо в четверг и дадут положительный результат, то станет ясно — они сплавили тренера. Эти не поняли, что они проиграли в обе стороны", — написал Кафельников в своем твиттер-аккаунте.

Ранее Кафельников трогательно поблагодарил Массимо Карреру за его работу в "Спартаке".