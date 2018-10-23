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Кафельников призвал к бойкоту домашних матчей «Спартака»
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Кафельников призвал к бойкоту домашних матчей «Спартака» 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-первая ракетка мира и болельщик московского "Спартака" Евгений Кафельников надеется, что клуб покинут защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков, сообщает "Советский спорт".
"Скажу как есть! Я готов даже еще 20 лет терпеть до следующего чемпионства, если Глушаков, Комбаров и еще некоторые покинут завтра наш любимый клуб.
А на десерт Федуну, чтобы он совсем обалдел, — это всему сектору B и D забуриться на матч "Динамо" или ЦСКА (сделать им хорошую посещаемость) вместо домашнего. Пусть бы он посмотрел на свое детище при пустых трибунах. Вот это была бы крутая акция.
И если вдруг эти игрочишки забегают как надо в четверг и дадут положительный результат, то станет ясно — они сплавили тренера. Эти не поняли, что они проиграли в обе стороны", — написал Кафельников в своем твиттер-аккаунте.
Ранее Кафельников трогательно поблагодарил Массимо Карреру за его работу в "Спартаке".
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