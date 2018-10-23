«Ненавижу его»: Глушаков и Ещенко вернулись в основу

Глушаков и Ещенко тренируются с основной московского «Спартака»

Только накануне состоялась отставка итальянца Массимо Карреры из московского «Спартака» , а красно-белый клуб прочно занял места во всех спортивных новостных топах. Страсти в инстаграме с участием дочерей Карреры и Глушакова , возвращение Дениса и Андрея Ещенко к работе с основным составом перед матчем с «Рейнджерс» под руководством Рауля Рианчо и журналистские инсайды об испанце и потенциальных тренерах. «Газета.Ru» собрала последние новости вокруг народной команды.

23 октября московский «Спартак» провел первую тренировку под руководством испанского специалиста Рауля Рианчо, который назначен временно исполняющим обязанности наставника команды после отставки итальянца Массимо Карреры.

Главной новостью стало ожидаемое возвращение в первую команду бывшего капитана Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко, более месяца тренировавшихся и игравших за молодежный состав красно-белых.

Напомним, что оба были переведены Каррерой в дубль после того, как поставили лайки в инстаграме под стихотворением актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова , призывавшего к отставке итальянского специалиста.

Как стало известно накануне, обоим опальным футболистам оформили британские визы для поездки на матч с «Рейнджерс», правда, в клубе официально пояснили, что сам процесс оформления документов был начат задолго до решения об изменениях на тренерском мостике.

«Все мысли сейчас — о предстоящем матче против «Рейнджерс». Нам необходимо сплотиться, максимально отдаваться делу на тренировках и как можно лучше подготовиться к встрече.

Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй и полетят в Шотландию: их присутствие в команде безусловно должно оживить игру», — написал в своем телеграм-канале вице-президент десятикратных чемпионов России Наиль Измайлов.

«Рауль Рианчо уже вплотную руководит тренировочным процессом: не стоит забывать, что он специалист с большим опытом, а также один из творцов золотой эпохи казанского «Рубина» и киевского «Динамо». Очень надеюсь, что его позитивная энергия поможет команде», — написал Измайлов в том же посте о новом, временном тренере команды.

Впрочем, по поводу нового спартаковского рулевого не все так однозначно. Например, журналист «Спорт-Экспресса», автор нескольких книг о «Спартаке» Игорь Рабинер поделился инсайдом, что далеко не все в команде любят испанца.

«Что касается Рауля Рианчо, то два раза снаряд в одну воронку не падает. Это не тот случай, когда Каррера пришел на смену Аленичеву после АЕК. Массимо работал в штабе «Спартака» совсем чуть-чуть, его толком никто не знал — и психологически он начинал с чистого листа, — написал журналист.

— Рауль же в команде уже треть сезона плюс предсезонку. И, насколько мне известно, с игроками у него далеко не все просто. Слышал, например, такой отзыв: «Ему бы школу, дубль тренировать».

То есть, выходит, для молодежи Рианчо хорош — может, тут и кроется доверие молодым игрокам в этом сезоне, за которых, надеюсь, мы когда-нибудь еще скажем Каррере большое спасибо.

Но, по словам изнутри команды, резкая, малоуважительная манера общения Рауля с опытными футболистами не вполне соответствует тому, как обычно ведет себя второй тренер, только придя в команду. И у игроков это вызвало отторжение».

Что касается фигуры нового постоянного главного тренера «Спартака», то к шорт-листу имен кандидатов на этот пост, возглавляемый наставником сборной России Станиславом Черчесовым, 23 октября добавились новые фигуранты.

«Кононов и (но не или) Скрипник. Интересно. А мне было бы любопытно посмотреть на Шалимова в «Спартаке», — написал в своем твиттере журналист Илья Казаков.

Интересно, что Олег Кононов возглавляет тульский «Арсенал» и своей выездной победой над «Спартаком» фактически уволил Карерру.

Украинец Вадим Скрипник работал в бременском «Вердере», за который выступал во время своей карьеры игрока, а сейчас возглавляет латвийский ФК «Рига». Интерес «Спартака» к нему подтвердил и комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский

«Встреча представителей Виктора Скрипника с руководством «Спартака» назначена уже на сегодня. Сам тренер в Латвии. Завтра у него финал Кубка страны. В ближайшие три дня Скрипник с ФК «Рига» может взять два трофея. Сейчас у него 19 игр подряд без поражений в чемпионате Латвии», — написал Моссаковский у себя в твиттере.

Продолжают кипеть страсти и в инстаграме, где все Массимо Каррера ответил всем попрощавшимся с ним футболистам команды, включая Андрея Ещенко.

Единственным исключением стал Денис Глушаков, выложивший довольно неоднозначное фото вместе с прощальными словами благодарности тренеру, а затем удаливший собравший три тысячи лайков комментарий старшей дочери итальянца Франчески, спросившей бывшего капитана: «Ты серьезно?»

Отреагировала на ситуацию и младшая дочь Массимо Мартина, которая пообщалась в своем инстаграме с болельщиками «Спартака».

«Я точно не знаю, но он определенно одна из проблем», — написала она в ответ на вопрос, уволили ли Карреру из-за Глушакова.

Также она прокомментировала действия своей сестры, объяснив, почему та задала футболисту вопрос, а также рассказав о своих чувствах к полузащитнику: