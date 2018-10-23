Глушаков не пришел на прощание Карреры со Спартаком

Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера попрощался с командой на встрече в одном из ресторанов Москвы, сообщает Sport24.

По информации издания, на прощании Карреры со "Спартаком" не присутствует полузащитник красно-белых Денис Глушаков , а вот защитник Андрей Ещенко находился вместе с командой.

22 октября Каррера ответил на слова благодарности за совместную работу всем игрокам "Спартака", кроме Глушакова. Каррера был отправлен в отставку из-за серии неудовлетворительных результатов. В последнем матче под его руководством "Спартак" проиграл на своем поле тульскому "Арсеналу" со счетом 2:3.

Ранее сообщалось, что Каррера ответил в инстаграме всем футболистам "Спартака", кроме Глушакова.