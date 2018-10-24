Каррера рассказал о конфликте с Глушаковым

Игроки были отстранены от работы с основной командой после того, как поставили лайки под видео актера Дмитрия Назарова , раскритиковавшего Карреру после поражения во встрече седьмого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" (1:2).

"Последний раз скажу об этом: на прощальном ужине Глушакова не было, Ещенко был, а его нет. После первого года я способствовал продлению контракта Дениса, потом наши отношения ухудшились, но это не я виноват. Его отстранение из первой команды не связано с лайками: есть много других вещей, которые я видел, читал", — приводит слова Карреры корреспондент "Газеты.Ru".

Специалист отметил, что его больше задел лайк Глушакова.

"Я больше обиделся на капитана, но так как ошиблись оба, то оба и поплатились", — добавил итальянец.

Каррера не стал рассказывать подробности конфликта с Глушаковым.

"Поскольку я не змея, то все это унесу с собой. Это будет уроком для меня в жизни", — отметил тренер.

Итальянец был отправлен в отставку 22 октября. Каррера возглавил столичный клуб в 2016 году. Под его руководством "Спартак" в сезоне-2016/17 впервые за 16 лет завоевал золото чемпионата России. Также красно-белые стали обладателями Олимп — Суперкубка России в 2017 году.

В нынешнем сезоне "Спартак" после 11 туров чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе команды 18 очков. В последнем матче под руководством Карреры красно-белые на домашнем стадионе уступили тульскому "Арсеналу" со счетом 2:3.

Ранее Каррера дал совет будущему главному тренеру "Спартака".