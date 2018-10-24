Ещё
Каррера рассказал о конфликте с Глушаковым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каррера рассказал о конфликте с Глушаковым 

Газета.Ru + ещё 31 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал скандальную историю с участием полузащитника Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.
Игроки были отстранены от работы с основной командой после того, как поставили лайки под видео актера Дмитрия Назарова, раскритиковавшего Карреру после поражения во встрече седьмого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" (1:2).
"Последний раз скажу об этом: на прощальном ужине Глушакова не было, Ещенко был, а его нет. После первого года я способствовал продлению контракта Дениса, потом наши отношения ухудшились, но это не я виноват. Его отстранение из первой команды не связано с лайками: есть много других вещей, которые я видел, читал", — приводит слова Карреры корреспондент "Газеты.Ru".
Специалист отметил, что его больше задел лайк Глушакова.
"Я больше обиделся на капитана, но так как ошиблись оба, то оба и поплатились", — добавил итальянец.
Каррера не стал рассказывать подробности конфликта с Глушаковым.
"Поскольку я не змея, то все это унесу с собой. Это будет уроком для меня в жизни", — отметил тренер.
Итальянец был отправлен в отставку 22 октября. Каррера возглавил столичный клуб в 2016 году. Под его руководством "Спартак" в сезоне-2016/17 впервые за 16 лет завоевал золото чемпионата России. Также красно-белые стали обладателями Олимп — Суперкубка России в 2017 году.
В нынешнем сезоне "Спартак" после 11 туров чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе команды 18 очков. В последнем матче под руководством Карреры красно-белые на домашнем стадионе уступили тульскому "Арсеналу" со счетом 2:3.
Ранее Каррера дал совет будущему главному тренеру "Спартака".
Газета.Ru: последние новости
Каррера дал совет будущему главному тренеру "Спартака" "Арсенал" отказался комментировать возможный уход тренера в "Спартак" Форвард "Ромы" планирует повторить успех матча в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карякин пожаловался на жизнь на Украине46
«Виноваты пьяные русские»83
«Истекали кровью полчаса»: в Риме наплевали на россиян319
Нурмагомедов назвал цену реванша с Макгрегором71
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Происшествия
00:40
Мир обделил атлетов из России
Легкая атлетика Статьи
01:46
«Завтра нас не будет, а „Спартак“ останется»
Футбол Статьи
00:47
Карякин пожаловался на жизнь на Украине
Шахматы
00:40
«Виноваты пьяные русские»
Футбол Статьи
00:40
«Ампутируют ногу»: фанатов ЦСКА раздавили в метро
Футбол Статьи
01:04
«Ненавижу его»: Глушаков и Ещенко вернулись в основу
Футбол Статьи
00:41
Кокорин и Мамаев дорвались до тренажеров
Футбол
00:40
Эскалатор рухнул под ногами фанатов ЦСКА в Риме
Футбол
03:19
«Истекали кровью полчаса»: в Риме наплевали на россиян
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение