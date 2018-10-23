Роналду забьет и «Ювентус» победит, уверены букмекеры 

Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициент на цен-тральный матч очередного игрового дня Лиги чемпионов УЕФА, который состо-ится сегодня в Манчестере. Сегодня в третьем туре «манкунианцы» на «Олд Траффорде» примут «Ювентус», — матч начнется в 22:00 по московскому вре-мени. Эксперты bwin выделяют туринский клуб в качестве фаворита и предла-гают суперкоэффициент на один из вероятных исходов. *
На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает сделать ставку на то, что «Ювентус» победит в матче и автором одного из голов станет Криштиану Ро-налду: поставить на такой исход можно по коэффициенту 3.50.
Аналитики предлагают большой выбор рынков и отдают предпочтение «Ювен-тусу», — победа «старой синьоры» оценивается экспертами по коэффициенту 2.45. Ничья оценена за 3.20, на победу «МЮ» можно сделать ставку с коэффици-ентом 3.00. Зарегистрироваться в bwin и заключить пари можно по ссылке.
*На момент публикации суперкоэффициент равен 3.50. При этом он еще может измениться в сторону повышения ближе ко времени начала матчей.