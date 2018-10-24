Хавбек ЦСКА назвал причины поражения против «Ромы»

Хавбек ЦСКА назвал причины поражения в матче против «Ромы»

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение в матче против итальянской "Ромы" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, передает "РИА Новости"

Хорватский футболист назвал причины проигрыша армейцев.

"Это трудный результат, у нас было несколько возможностей в первом тайме, а они забили дважды с первых двух моментов. Мы немного открылись, и у них стало больше возможностей. Они заслуживали победы, потому что они забили то, что должны были", — заявил спортсмен.

Также он отметил, что неудачная игра могла быть обусловлена проблемой с составом.

"Нам не хватило как минимум четверых футболистов, которые должны были выйти в стартовом составе. Поэтому я думаю, что игра в Москве будет другой", — поделился мнением Влашич.

Следующая встреча ЦСКА и "Ромы" в России состоится 7 ноября в 20.55 по московскому времени.

Ранее хавбек армейцев поделился впечатлениями от встречи с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым перед матчем первенства России против махачкалинского "Анжи".