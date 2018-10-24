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Хавбек ЦСКА назвал причины поражения против «Ромы»
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Хавбек ЦСКА назвал причины поражения в матче против «Ромы» 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение в матче против итальянской "Ромы" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, передает "РИА Новости".
Хорватский футболист назвал причины проигрыша армейцев.
"Это трудный результат, у нас было несколько возможностей в первом тайме, а они забили дважды с первых двух моментов. Мы немного открылись, и у них стало больше возможностей. Они заслуживали победы, потому что они забили то, что должны были", — заявил спортсмен.
Также он отметил, что неудачная игра могла быть обусловлена проблемой с составом.
"Нам не хватило как минимум четверых футболистов, которые должны были выйти в стартовом составе. Поэтому я думаю, что игра в Москве будет другой", — поделился мнением Влашич.
Следующая встреча ЦСКА и "Ромы" в России состоится 7 ноября в 20.55 по московскому времени.
Ранее хавбек армейцев поделился впечатлениями от встречи с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым перед матчем первенства России против махачкалинского "Анжи".
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