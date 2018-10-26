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Конте расторгнет контракт с «Челси»
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Конте расторгнет контракт с «Челси» 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте договорился с клубом о расторжении контракта, сообщает "Советский спорт".
По информации Sport Mediaset, трудовое соглашение продолжало действовать, несмотря на отставку итальянца минувшим летом. Из-за этого специалист не мог вести переговоры с другими клубами.
Тем временем в Конте заинтересован мадридский "Реал". Также экс-наставник "Челси" может возглавить "Милан".
Конте был отправлен в отставку с поста главного тренера лондонцев в июле. Клуб не стал разрывать с ним контракт из-за крупной неустойки.
Место специалиста занял его соотечественник Маурицио Сарри, ранее тренировавший итальянский "Наполи".
Ранее сообщалось, что Конте готов сменить Лопетеги в "Реале".
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