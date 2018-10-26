Конте расторгнет контракт с «Челси»

Бывший главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте договорился с клубом о расторжении контракта, сообщает "Советский спорт"

По информации Sport Mediaset, трудовое соглашение продолжало действовать, несмотря на отставку итальянца минувшим летом. Из-за этого специалист не мог вести переговоры с другими клубами.

Тем временем в Конте заинтересован мадридский "Реал" . Также экс-наставник "Челси" может возглавить "Милан".

Конте был отправлен в отставку с поста главного тренера лондонцев в июле. Клуб не стал разрывать с ним контракт из-за крупной неустойки.

Место специалиста занял его соотечественник Маурицио Сарри, ранее тренировавший итальянский "Наполи".

Ранее сообщалось, что Конте готов сменить Лопетеги в "Реале".