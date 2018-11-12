Временный тренер «Реала» Солари установил рекорд клуба

"Сливочные" одолели соперников со счетом 4:2. Эта четвертая победа на счету Сантьяго Солари как исполняющего обязанности главного тренера команды.

Аргентинский специалист стал первым наставником с 2009 года, который провел такое количество удачных матей в начале пребывания на должности.

Подобное удавалось чилийцу Мануэлю Пеллегрини девять лет назад, под руководством которого "королевский клуб" победил семь раз подряд.