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Временный тренер «Реала» Солари установил рекорд клуба
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Временный тренер «Реала» Солари установил рекорд клуба 

Газета.Ru + ещё 180 2 часа назад
Фото: Reuters
Мадридский "Реал" одержал победу в матче с "Сельтой" в рамках 12-го тура испанской Ла Лиги, сообщает "Советский спорт".
"Сливочные" одолели соперников со счетом 4:2. Эта четвертая победа на счету Сантьяго Солари как исполняющего обязанности главного тренера команды.
Аргентинский специалист стал первым наставником с 2009 года, который провел такое количество удачных матей в начале пребывания на должности.
Подобное удавалось чилийцу Мануэлю Пеллегрини девять лет назад, под руководством которого "королевский клуб" победил семь раз подряд.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич лидирует в голосовании за "Золотой мяч" после подсчета половины голосов.
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