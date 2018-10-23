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Эскалатор рухнул под ногами фанатов ЦСКА в Риме
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Российские болельщики стали причиной ЧП в римском метро

Эскалатор рухнул под ногами фанатов ЦСКА в Риме 

Рамблер 58 минут назад
В Риме при обрушении эскалатора в метро пострадали болельщики российского футбольного клуба ЦСКА, сообщает РИА «Новости».
«Группа болельщиков ЦСКА поднималась вниз со станции. В этот момент произошло обрушение эскалатора. Различные ранения получили по меньшей мере восемь из них. Число пострадавших может вырасти», — рассказали в римской полиции.
Пострадавшие направлены в больницы города.
Обрушение эскалатора произошло на станции Repubblica, где расположен Олимпийский стадион — на нем в 22.00 по московскому времени начнется матч между римской «Ромой» и московским «ЦСКА».
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