Эскалатор рухнул под ногами фанатов ЦСКА в Риме

«Группа болельщиков ЦСКА поднималась вниз со станции. В этот момент произошло обрушение эскалатора. Различные ранения получили по меньшей мере восемь из них. Число пострадавших может вырасти», — рассказали в римской полиции.

Пострадавшие направлены в больницы города.

Обрушение эскалатора произошло на станции Repubblica, где расположен Олимпийский стадион — на нем в 22.00 по московскому времени начнется матч между римской «Ромой» и московским «ЦСКА».