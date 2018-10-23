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«Хоффенхайм» и «Лион» огласили составы
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«Хоффенхайм» и «Лион» огласили составы 

LiveSport.Ru 28 минут назад
Фото: twitter.com/tsghoffenheim
Стали известны составы «Хоффенхайма» и «Лиона» на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Фогт, Акпогума, Шульц, Гриллич, Демирбай, Бичакчич, Крамарич, Салаи, Бельфодиль.
«Лион»: Антони Лопеш, Марсело, Тете, Денайер, Менди, Терье, Ндомбеле, Депай, Ауар, Траоре, Тузар.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Хоффенхайма». Коэффициент на его победу — 2.35, на успех «Лиона» — 3.58, на ничью — 3.94. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
Следить за ходом матча можно тут.
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