МВД Италии обвинило россиян в прыжках на эскалаторе

МВД Италии «обвинило» фанатов в аварии эскалатора

Глава МВД Италии Маттео Сальвини прокомментировал аварию в римском метро, предположив, что ее причиной стали прыжки нетрезвых болельщиков. Об этом сообщает Cinque Quotidiano.

«Мне кажется, что на эскалаторе были десятки пьяных, прыгающих псевдофанов», — заявил итальянский министр.

В то же время Сальвини подчеркнул, что сотрудники метрополитена должны своевременно проверять эскалаторы и обслуживать их. Глава МВД не уточнил, могла ли техническая неисправность стать одной из причин аварии.

На станции римского метро «Репубблика» 23 октября произошла авария на эскалаторе. В этот момент на подъемнике находились россияне — болельщики ЦСКА, приехавшие на матч московского клуба с «Ромой».

В посольстве РФ в Италии сообщали, что всего в результате аварии пострадали 30 человек, 15 из них — россияне. Также травмы получили четыре украинца.

Причины инцидента пока неизвестны. Эскалатор с болельщиками в какой-то момент начал двигаться слишком быстро, пассажиры не успевали сойти, началась давка. По одной из версий, аварию могли спровоцировать болельщики, прыгавшие на эскалаторе.