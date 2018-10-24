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МВД Италии обвинило россиян в прыжках на эскалаторе
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МВД Италии «обвинило» фанатов в аварии эскалатора 

Рамблер + ещё 62 2 часа назад
Фото: соцсети
Глава МВД Италии Маттео Сальвини прокомментировал аварию в римском метро, предположив, что ее причиной стали прыжки нетрезвых болельщиков. Об этом сообщает Cinque Quotidiano.
«Мне кажется, что на эскалаторе были десятки пьяных, прыгающих псевдофанов», — заявил итальянский министр.
В то же время Сальвини подчеркнул, что сотрудники метрополитена должны своевременно проверять эскалаторы и обслуживать их. Глава МВД не уточнил, могла ли техническая неисправность стать одной из причин аварии.
На станции римского метро «Репубблика» 23 октября произошла авария на эскалаторе. В этот момент на подъемнике находились россияне — болельщики ЦСКА, приехавшие на матч московского клуба с «Ромой».
В посольстве РФ в Италии сообщали, что всего в результате аварии пострадали 30 человек, 15 из них — россияне. Также травмы получили четыре украинца.
Причины инцидента пока неизвестны. Эскалатор с болельщиками в какой-то момент начал двигаться слишком быстро, пассажиры не успевали сойти, началась давка. По одной из версий, аварию могли спровоцировать болельщики, прыгавшие на эскалаторе.
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