Российские болельщики обрушили эскалатор в римском метро

Российские болельщики стали причиной ЧП в римском метро

Эскалатор в римском метро обрушился после того как российские болельщики прыгнули на него толпой, пишет итальянская La Repubblica. При этом, по данным Corriere della Sera , они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Число пострадавших при обрушении возросло до 30 человек, один человек лишился ноги. Раненых доставляют в больницы города.

Обрушение эскалатора произошло на станции Repubblica, где расположен Олимпийский стадион — на нем в 22.00 по московскому времени начнется матч между римской «Ромой» и московским ЦСКА.