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Российские болельщики обрушили эскалатор в римском метро
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Российские болельщики стали причиной ЧП в римском метро 

Рамблер 2 часа назад
Эскалатор в римском метро обрушился после того как российские болельщики прыгнули на него толпой, пишет итальянская La Repubblica. При этом, по данным Corriere della Sera, они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Число пострадавших при обрушении возросло до 30 человек, один человек лишился ноги. Раненых доставляют в больницы города.
Эскалатор рухнул под ногами фанатов ЦСКА в Риме
Обрушение эскалатора произошло на станции Repubblica, где расположен Олимпийский стадион — на нем в 22.00 по московскому времени начнется матч между римской «Ромой» и московским ЦСКА.
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