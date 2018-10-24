Кошмар в Риме: фанат ЦСКА лишился ноги

Россиянин лишился ноги в результате ЧП в римском метро

Российский болельщик потерял ногу в результате обрушения эскалатора в метро римской столицы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее МИД России сообщал о 30 пострадавших россиянах. По информации внешнеполитического ведомства, семь человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, пятеро получили травмы средней тяжести, 18 человек отделались легкими травмами и покинули место ЧП самостоятельно.

Инцидент произошел вечером 23 октября на станции Repubblica. Эскалатор, работавший на спуск, резко ускорился, находившиеся на нем люди не успевали сходить и падали на впереди стоявших.

По утверждению газеты La Repubblica, болельщики московского ЦСКА, приехавшие на матч против местного клуба «Рома» в рамках Лиги чемпионов, «прыгнули на эскалатор толпой», после чего тот обрушился. При этом отмечается, что скорость эскалатора превышала допустимую.