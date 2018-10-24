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Россиянин лишился ноги в результате ЧП в Риме
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Россиянин лишился ноги в результате ЧП в римском метро 

Lenta.ru + ещё 4 29 минут назад
Российский болельщик потерял ногу в результате обрушения эскалатора в метро римской столицы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Ранее МИД России сообщал о 30 пострадавших россиянах. По информации внешнеполитического ведомства, семь человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, пятеро получили травмы средней тяжести, 18 человек отделались легкими травмами и покинули место ЧП самостоятельно.
Инцидент произошел вечером 23 октября на станции Repubblica. Эскалатор, работавший на спуск, резко ускорился, находившиеся на нем люди не успевали сходить и падали на впереди стоявших.
По утверждению газеты La Repubblica, болельщики московского ЦСКА, приехавшие на матч против местного клуба «Рома» в рамках Лиги чемпионов, «прыгнули на эскалатор толпой», после чего тот обрушился. При этом отмечается, что скорость эскалатора превышала допустимую.
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