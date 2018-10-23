Ещё
РФС окажет помощь болельщикам ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФС окажет помощь болельщикам ЦСКА 

News.ru + ещё 2 36 минут назад
Фото: Reuters
Российский футбольный союз (РФС) готов оказать помощь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА. Кроме того, союз находится на связи с консульством РФ в Риме.
«РФС находится на связи с ЦСКА и консульством и готовы оказать помощь пострадавшим», — приводит сообщение пресс-службы РИА-Новости.
Во вторник вечером на станции римского метро «Репубблика» обрушился эскалатор, на котором находилась группа российских болельщиков.
На Олимпийском стадионе идет второй тайм матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА. Счет 3:0 в пользу хозяев.
News.ru: последние новости
Тарпищев: время Карреры прошло Жена отсудила у Кержакова право на ребёнка Барселона продлила контракт с Вальверде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После ЧП в римском метро болельщики устроили драку58
Российские болельщики обрушили эскалатор в римском метро141
Эскалатор рухнул под ногами фанатов ЦСКА в Риме49
Макгрегор признал превосходство Хабиба в бою5
Криминальный авторитет рассказал о судьбе Мамаева и Кокорина12
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Статьи
00:40
«Ампутируют ногу»: фанатов ЦСКА раздавили в метро
Футбол Статьи
01:04
«Ненавижу его»: Глушаков и Ещенко вернулись в основу
Футбол Статьи
00:41
Кокорин и Мамаев дорвались до тренажеров
Футбол
00:40
Эскалатор рухнул под ногами фанатов ЦСКА в Риме
Футбол
00:20
«Был алкоголь, потом наркотики»: у Кержакова отобрали сына
Футбол Статьи
00:20
Решена судьба ребенка Кержакова
Футбол Общество
00:36
Как заработать на матчах Лиги чемпионов
Футбол
01:26
«Спартак» уволил Карреру
Футбол
03:35
С кем делят камеру Кокорин и Мамаев
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение