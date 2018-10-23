РФС окажет помощь болельщикам ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) готов оказать помощь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА. Кроме того, союз находится на связи с консульством РФ в Риме.

«РФС находится на связи с ЦСКА и консульством и готовы оказать помощь пострадавшим», — приводит сообщение пресс-службы РИА-Новости.

Во вторник вечером на станции римского метро «Репубблика» обрушился эскалатор, на котором находилась группа российских болельщиков.

На Олимпийском стадионе идет второй тайм матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА. Счет 3:0 в пользу хозяев.