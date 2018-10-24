«Тоттенхэм» упустил победу над ПСВ

«Тоттенхэм» сыграл вничью с ПСВ в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы B, которая прошла в Эйндховене, завершилась со счетом 2:2.

Чемпионы Нидерландов открыли счет на 30-й минуте, когда Ирвинг Лосано вышел на свидание с вратарем, убежав от защитника, после чего перекинул мяч через Уго Льориса

«Шпоры» отыгрались спустя девять минут. Кристиан Эриксен сделал пас на правый край штрафной на Кирана Триппьера, тот прострелил на Лукаса Моуру , бразилец пробил в касание, мяч задел игрока ПСВ и влетел в сетку.

На 54-й минуте лондонцы получили минимальный перевес. Гарри Кейн точно пробил головой, замкнув на дальней штанге навес от Эриксена.

«Тоттенхэм» доигрывал встречу вдесятером. На 79-й минуте прямую красную карточку получил Уго Льорис за фол на Лосано.

Хозяева воспользовались численным преимуществом за три минуты до конца игрового времени. Пабло Росарио нанес удар с линии штрафной, мяч прилетел к Люку де Йонгу, который удачно подставил ногу и поразил ворота Михела Ворма.

Команды набрали по одному баллу в трех матчах. В следующем туре они сыграют в столице Англии.