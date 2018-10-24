Посольство РФ назвало число пострадавших в Риме россиян

При аварии в римском метро пострадали 15 россиян

В результате обрушения эскалатора в римском метро пострадали 15 граждан России, все они госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Италии.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также травмы получили четыре украинца.

Ранее представитель посольства РФ рассказал ТАСС , что всего при аварии пострадали 30 человек: семеро получили тяжелые травмы, пятеро были в состоянии средней тяжести, еще 18 получили легкие ранения.

Вечером 23 октября на станции метро «Репубблика» в Риме произошла авария на эскалаторе. В этот момент на подъемнике находились болельщики ЦСКА, приехавшие на матч московского клуба с «Ромой».

Первоначально СМИ сообщали, что в больницы попали 24 пострадавших, одному из них собирались ампутировать ступню, но в итоге врачи смогли спасти ногу.

Эскалатор с болельщиками в какой-то момент начал двигаться слишком быстро, пассажиры не успевали сойти, началась давка.

По одной из версий, аварию могли спровоцировать болельщики, прыгавшие на эскалаторе.