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Российский болельщик рассказал об инциденте в римском метро
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Российский болельщик рассказал об инциденте в римском метро 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Фото: Twitter
На римском эскалаторе в момент аварии находились 400 человек, из-за начавшейся паники люди начали прыгать и падать на друг друга, заявил изданию La Repubblica российский болельщик, не пострадавший во время инцидента.
Накануне перед началом матча Лиги чемпионов между московским ЦСКА и римской «Ромой» на эскалаторе на станции метро «Республика» в столице Италии произошла авария. По данным СМИ, подвижная лестница ускорилась, когда на ней находилось множество фанатов ЦСКА, направлявшихся на стадион, чтобы увидеть матч.
«Быстро эскалатор скорость набрал просто, и попадали люди», — рассказал россиянин, не пострадавший во время ЧП.
По его словам, на эскалаторе находилось множество людей, около 400, а когда он ускорился.
«Люди начали прыгать сверху друг на друга. Много людей было, из-за этого помялись», — подытожил он.
По информации посольства России в Италии, во время инцидента в римском метро пострадали до 30 болельщиков ЦСКА, двое из них были прооперированы в местной больнице. Российское посольство пообещало позже представить полный список пострадавших соотечественников.
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