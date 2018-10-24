Российский болельщик рассказал об инциденте в римском метро

На римском эскалаторе в момент аварии находились 400 человек, из-за начавшейся паники люди начали прыгать и падать на друг друга, заявил изданию La Repubblica российский болельщик, не пострадавший во время инцидента.

Накануне перед началом матча Лиги чемпионов между московским ЦСКА и римской «Ромой» на эскалаторе на станции метро «Республика» в столице Италии произошла авария. По данным СМИ, подвижная лестница ускорилась, когда на ней находилось множество фанатов ЦСКА, направлявшихся на стадион, чтобы увидеть матч.

«Быстро эскалатор скорость набрал просто, и попадали люди», — рассказал россиянин, не пострадавший во время ЧП.

По его словам, на эскалаторе находилось множество людей, около 400, а когда он ускорился.

«Люди начали прыгать сверху друг на друга. Много людей было, из-за этого помялись», — подытожил он.

По информации посольства России в Италии, во время инцидента в римском метро пострадали до 30 болельщиков ЦСКА, двое из них были прооперированы в местной больнице. Российское посольство пообещало позже представить полный список пострадавших соотечественников.