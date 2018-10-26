ФИФА пришла к неожиданному решению по ЧМ в России

ЧМ в России официально признан лучшим в истории

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) признал организацию чемпионата мира 2018 года лучшей в истории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета ФИФА Алексей Сорокина.

Сорокин рассказал, что в ходе заседания совета директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит представил фактологический отчет. По многим показателям чемпионат побил рекорды предыдущих лет, а кроме того, совет ФИФА признал успешными инновации ЧМ-2018, такие как идентификация болельщика и бесплатный транспорт.

«В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории», — сказал Сорокин.

Чемпионат мира по футболу 2018 года прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Чемпионом мира стала команда Франции, обыгравшая в финале сборную Хорватии со счетом 4:2.