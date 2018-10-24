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ЦСКА поможет пострадавшим в Риме болельщикам
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ЦСКА готов помочь болельщикам, пострадавшим в римском метро 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
ЦСКА готов оказать помощь болельщикам, пострадавшим в римском метро в преддверии матча Лиги чемпионов против «Ромы».
На своей странице в Twitter московский клуб призвал пострадавших обращаться в официальный клуб ЦСКА для оказания всей необходимой помощи.
Ранее В ЦСКА сделали заявление относительно аварии в римском метро
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