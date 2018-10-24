ЦСКА поможет пострадавшим в Риме болельщикам

ЦСКА готов оказать помощь болельщикам, пострадавшим в римском метро в преддверии матча Лиги чемпионов против «Ромы».
⚠️ Вниманию болельщиков, пострадавших в Риме в результате инцидента в метро
Если вам требуется какая-либо помощь, обратитесь в официальный клуб болельщиков #ЦСКА
Телефон: 8-495-540-38-88
Эл.почта: fanclub@pfc-cska.com— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 октября 2018 г.
На своей странице в Twitter московский клуб призвал пострадавших обращаться в официальный клуб ЦСКА для оказания всей необходимой помощи.
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