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Люди падали друг на друга
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В метро Рима обрушился эскалатор с болельщиками ЦСКА 

Рамблер 2 часа назад
В Риме при обрушении эскалатора в метро пострадали болельщики российского футбольного клуба ЦСКА, сообщает РИА «Новости».
В момент аварии люди начали прыгать и падать на друг друга, заявил изданию La Repubblica российский болельщик, не пострадавший во время инцидента.
Неполадки эскалатора произошли на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро — около 19:00 по местному времени (20:00 по Москве). По данным СМИ, подвижная лестница ускорилась, когда на ней находилось множество фанатов ЦСКА, направлявшихся на стадион, чтобы увидеть матч.
По информации посольства России в Италии, пострадали до 30 граждан РФ. Семеро находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро в состоянии средней тяжести.
По сообщению Вести.RU, раненые все найдены, посчитаны. В каждой больнице дежурит сотрудник дипмиссии в Риме. Переломы, порезы, рваные раны — больше всего досталось тем, кто стоял на нижних ступеньках, в начале группы. Когда понесся эскалатор, они упали первыми, и не уже не смогли подняться — сверху на них падали люди, а механизм продолжал крутиться, затягивая одежду.
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