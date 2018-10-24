Люди падали друг на друга

В метро Рима обрушился эскалатор с болельщиками ЦСКА

В момент аварии люди начали прыгать и падать на друг друга, заявил изданию La Repubblica российский болельщик, не пострадавший во время инцидента.

Неполадки эскалатора произошли на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро — около 19:00 по местному времени (20:00 по Москве). По данным СМИ, подвижная лестница ускорилась, когда на ней находилось множество фанатов ЦСКА, направлявшихся на стадион, чтобы увидеть матч.

По информации посольства России в Италии, пострадали до 30 граждан РФ. Семеро находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро в состоянии средней тяжести.

По сообщению Вести.RU, раненые все найдены, посчитаны. В каждой больнице дежурит сотрудник дипмиссии в Риме. Переломы, порезы, рваные раны — больше всего досталось тем, кто стоял на нижних ступеньках, в начале группы. Когда понесся эскалатор, они упали первыми, и не уже не смогли подняться — сверху на них падали люди, а механизм продолжал крутиться, затягивая одежду.