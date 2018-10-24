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Вратарь «Краснодара» советует футболистам играть в Европе
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Вратарь «Краснодара» советует футболистам уходить в европейские клубы 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк рассказал о выступлениях за португальскую "Брагу", из которой ушел в начале 2016 года к "горожанам", передает "Советский спорт".
Российский спортсмен считает, что молодые футболисты по возможности должны играть в составе европейских клубов.
"Решение уехать в своё время в Португалию было абсолютно правильным. У нас в России не у всех молодых игроков есть возможность играть в Премьер-Лиге или, например, попадать в основу в команду Первой лиги. Так что почему бы и нет? Если вам не доверяют, вне зависимости от уровня, почему бы и не уехать, если есть шанс?" — поделился мнением вратарь в эфире передачи "Футбол России".
Также он отметил, что футболисту будет комфортно в чужой стране, как только он привыкнет к условиям.
"Это сложный путь, там точно не будет легко, потому что надо адаптироваться. Когда ты привыкаешь, ты расслабляешься, получаешь удовлетворение. Ты перестаёшь все сравнивать с Россией, находишь свои плюсы. Там я понял, что необязательно каждый день тяжело тренироваться, чтобы хорошо играть. Эту мысль я развиваю и здесь", — подчеркнул Крицюк.
28 октября состоится встреча "Краснодара" и московского ЦСКА в 19.00 по московскому времени.
Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, готова ли английская команда выиграть Лигу чемпионов.
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