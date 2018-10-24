Вратарь «Краснодара» советует футболистам играть в Европе

Вратарь «Краснодара» советует футболистам уходить в европейские клубы

Российский спортсмен считает, что молодые футболисты по возможности должны играть в составе европейских клубов.

"Решение уехать в своё время в Португалию было абсолютно правильным. У нас в России не у всех молодых игроков есть возможность играть в Премьер-Лиге или, например, попадать в основу в команду Первой лиги. Так что почему бы и нет? Если вам не доверяют, вне зависимости от уровня, почему бы и не уехать, если есть шанс?" — поделился мнением вратарь в эфире передачи "Футбол России".

Также он отметил, что футболисту будет комфортно в чужой стране, как только он привыкнет к условиям.

"Это сложный путь, там точно не будет легко, потому что надо адаптироваться. Когда ты привыкаешь, ты расслабляешься, получаешь удовлетворение. Ты перестаёшь все сравнивать с Россией, находишь свои плюсы. Там я понял, что необязательно каждый день тяжело тренироваться, чтобы хорошо играть. Эту мысль я развиваю и здесь", — подчеркнул Крицюк.

28 октября состоится встреча "Краснодара" и московского ЦСКА в 19.00 по московскому времени.

Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, готова ли английская команда выиграть Лигу чемпионов.