Глушакова лишили шанса сыграть против «Рейнджерс»

Тренерский штаб футбольного клуба «Спартак» объявил список тех, кто полетит на матч против шотландского «Рейнджерс». Встреча состоится 25 октября в 22:00.
В составе отсутствует фамилия полузащитника «красно-белых» Дениса Глушакова. Защитник команды Андрей Ещенко также пропустит матч. Не сыграют против «Рейнджерс» Александр Самедов и Джано Ананидзе. Все четверо тренируются на базе в Тарасовке по индивидуальному плану, сообщает пресс-служба команды. Всего в заявке 19 человек.
На данный момент «Спартак» занимает последнюю строчку в группе G с 1 очком.