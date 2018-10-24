Ещё
Глушакова лишили шанса сыграть против «Рейнджерс»
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на россиян
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на россиян

Рианчо отцепил Глушакова от состава на матч с «Рейнджерс» 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Тренерский штаб футбольного клуба «Спартак» объявил список тех, кто полетит на матч против шотландского «Рейнджерс». Встреча состоится 25 октября в 22:00.
В составе отсутствует фамилия полузащитника «красно-белых» Дениса Глушакова. Защитник команды Андрей Ещенко также пропустит матч. Не сыграют против «Рейнджерс» Александр Самедов и Джано Ананидзе. Все четверо тренируются на базе в Тарасовке по индивидуальному плану, сообщает пресс-служба команды. Всего в заявке 19 человек.
На данный момент «Спартак» занимает последнюю строчку в группе G с 1 очком.
News.ru: последние новости
ЦСКА огласил состав на матч с «Ромой» Тарпищев: время Карреры прошло Кержаков впервые ответил на обвинения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди падали друг на друга66
«Истекали кровью полчаса»: в Риме наплевали на россиян14
Кошмар в Лиге чемпионов64
Названы причины конфликта Нурмагомедова и Макгрегора
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Статьи
00:40
«Ампутируют ногу»: фанатов ЦСКА раздавили в метро
Футбол Статьи
01:04
«Ненавижу его»: Глушаков и Ещенко вернулись в основу
Футбол Статьи
00:41
Кокорин и Мамаев дорвались до тренажеров
Футбол
00:40
Эскалатор рухнул под ногами фанатов ЦСКА в Риме
Футбол
00:20
«Был алкоголь, потом наркотики»: у Кержакова отобрали сына
Футбол Статьи
00:20
Решена судьба ребенка Кержакова
Футбол Общество
00:36
Как заработать на матчах Лиги чемпионов
Футбол
01:26
«Спартак» уволил Карреру
Футбол
03:35
С кем делят камеру Кокорин и Мамаев
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение