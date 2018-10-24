Газзаев прокомментировал инцидент в римском метро

Газзаев усомнился в вине россиян в римском ЧП

Депутат Госдумы Валерий Газзаев уверен, что россияне невиновны в аварии римского эскалатора. Об этом он заявил «Национальной службе новостей».

Ранее местные СМИ, а также мэр столицы Италии Вирджиния Раджи заявили, что пострадавшие в римской подземке фанаты ЦСКА могли прыгать на эскалаторе, что и привело к аварии.

«Я считаю, что абсолютно никаких нарушений не было», — рассказал Газзаев.

По его словам, в ЧП виновны не россияне, а неисправности в эскалаторе, о чем свидетельствуют неисправности, фиксировавшиеся в римских эскалаторах ранее.

«Это неисправность», — подытожил он.

Минувшим вечером россияне, приехавшие в Рим поддержать ЦСКА в матче Лиги чемпионов с местной «Ромой», пострадали в аварии эскалатора на одной из станций римской подземки.

Один из очевидцев, не пострадавший в ЧП россиянин, сообщил изданию La Repubblica, что в момент инцидента на эскалаторе находились 400 человек. В какой-то момент подвижная лестница ускорилась, из-за чего люди начали падать.