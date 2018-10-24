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Газзаев прокомментировал инцидент в римском метро
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Газзаев усомнился в вине россиян в римском ЧП 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Валерий Газзаев уверен, что россияне невиновны в аварии римского эскалатора. Об этом он заявил «Национальной службе новостей».
Ранее местные СМИ, а также мэр столицы Италии Вирджиния Раджи заявили, что пострадавшие в римской подземке фанаты ЦСКА могли прыгать на эскалаторе, что и привело к аварии.
«Я считаю, что абсолютно никаких нарушений не было», — рассказал Газзаев.
По его словам, в ЧП виновны не россияне, а неисправности в эскалаторе, о чем свидетельствуют неисправности, фиксировавшиеся в римских эскалаторах ранее.
«Это неисправность», — подытожил он.
Минувшим вечером россияне, приехавшие в Рим поддержать ЦСКА в матче Лиги чемпионов с местной «Ромой», пострадали в аварии эскалатора на одной из станций римской подземки.
Один из очевидцев, не пострадавший в ЧП россиянин, сообщил изданию La Repubblica, что в момент инцидента на эскалаторе находились 400 человек. В какой-то момент подвижная лестница ускорилась, из-за чего люди начали падать.
Собеседник в посольстве России в Италии сообщил РИА Новости, что после аварии в римские больницы были госпитализированы 15 россиян.
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