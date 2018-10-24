Лопетеги остался недоволен победой «Реала»

Главный тренер «Реала» остался недоволен победой над «Викторией» в ЛЧ

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги высказался относительно победы над чешской "Викторией" (2:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, передает "Советский спорт"

Несмотря на удачное завершение встречи, испанский специалист недоволен игрой "королевского клуба".

"Мы не смогли убить игру, забив больше голов. У нас было много шансов увеличить счет, но вышло как вышло, а когда мы не забили, то стали нервничать. Мы заслуживали большего, но у нас проблемы с голами и мы должны их принять. Главным было набрать три очка и закончить серию, которая слишком затянулась", — поделился мнением наставник с Football Espana.

Также он отметил, что "сливочные" несколько раз за последние матчи попадали мячом в штангу.

"Нам пока трудно забивать. Кажется, мы попали в каркас ворот 12 раз за последние четыре матча. Мы прервали серию матчей без побед, это шаг вперед. Теперь надо продолжать побеждать и постепенно расти", — заключил Лопетеги.

28 октября "Реалу" предстоит встреча с "Барселоной" в рамках чемпионата Испании.