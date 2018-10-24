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Лопетеги остался недоволен победой «Реала»
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Главный тренер «Реала» остался недоволен победой над «Викторией» в ЛЧ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги высказался относительно победы над чешской "Викторией" (2:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Несмотря на удачное завершение встречи, испанский специалист недоволен игрой "королевского клуба".
"Мы не смогли убить игру, забив больше голов. У нас было много шансов увеличить счет, но вышло как вышло, а когда мы не забили, то стали нервничать. Мы заслуживали большего, но у нас проблемы с голами и мы должны их принять. Главным было набрать три очка и закончить серию, которая слишком затянулась", — поделился мнением наставник с Football Espana.
Также он отметил, что "сливочные" несколько раз за последние матчи попадали мячом в штангу.
"Нам пока трудно забивать. Кажется, мы попали в каркас ворот 12 раз за последние четыре матча. Мы прервали серию матчей без побед, это шаг вперед. Теперь надо продолжать побеждать и постепенно расти", — заключил Лопетеги.
28 октября "Реалу" предстоит встреча с "Барселоной" в рамках чемпионата Испании.
Ранее директор мадридского клуба Эмилио Бутрагеньо прокомментировал слухи об отставке Лопетеги.
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