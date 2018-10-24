Фанаты ЦСКА опровергли слова мэра Рима о прыжках на эскалаторе

Информация о том, что болельщики ЦСКА, пострадавшие при аварии в метро Рима, прыгали на эскалаторе, не соответствует действительности, заявил спортивный комментатор Владимир Стогниенко

Стогниенко, написал в Twitter, что связался со знакомым — очевидцем аварии в метро, которому удалось «отделаться синяками», в то время как его друзья «сильно пострадали».

«Говорит, что прыгали — вранье. Конечно, пели активно, но в целом ничего не делали особенного. Скорую, говорит, ждали минут 40. Фото жуткие, но их выложить не могу», — написал спортивный комментатор. Только сейчас получилось связаться с приятелем, который в Риме был. Он отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут 40. Фото жуткие, но их выложить не могу.

Всем пострадавшим — выздоровления. pic.twitter.com/u421c24TOw— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 24 октября 2018 г.

Напомним, мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что эскалатор в метро мог сломаться из-за прыжков пассажиров.

Поверенный в делах посольства России в Италии Максим Бурляй сообщил, что, по уточненным данным, при аварии в метро пострадали 16 россиян.