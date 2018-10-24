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Фанаты ЦСКА опровергли слова мэра Рима
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Фанаты ЦСКА опровергли слова мэра Рима о прыжках на эскалаторе 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Информация о том, что болельщики ЦСКА, пострадавшие при аварии в метро Рима, прыгали на эскалаторе, не соответствует действительности, заявил спортивный комментатор Владимир Стогниенко.
Стогниенко, написал в Twitter, что связался со знакомым — очевидцем аварии в метро, которому удалось «отделаться синяками», в то время как его друзья «сильно пострадали».
«Говорит, что прыгали — вранье. Конечно, пели активно, но в целом ничего не делали особенного. Скорую, говорит, ждали минут 40. Фото жуткие, но их выложить не могу», — написал спортивный комментатор.
Напомним, мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что эскалатор в метро мог сломаться из-за прыжков пассажиров.
Поверенный в делах посольства России в Италии Максим Бурляй сообщил, что, по уточненным данным, при аварии в метро пострадали 16 россиян.
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