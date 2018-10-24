«Истекали кровью полчаса»: в Риме наплевали на россиян

«Истекали кровью полчаса»: в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян

Пострадавшие в результате аварии эскалатора в римском метро россияне долго дожидались приезда скорой помощи. К счастью, среди фанатов ЦСКА оказался врач, оказавший первую помощь. Первые пострадавшие уже выписаны из больницы.

Итальянские СМИ возложили ответственность за инцидент в римском метро на болельщиков российского клуба. Якобы, ЧП перед поединком Лиги чемпионов между "Ромой" и московским ЦСКА произошло из-за поведения фанатов. Однако очевидцы свидетельствуют, что перед аварией ничего необычного не происходило — разве что людей было чуть больше чем обычно.

"Когда спускались на эскалаторе, он ускорился, потом еще ускорился и дальше стал совсем быстро опускаться, буквально падать. Людей начало давить", — рассказал болельщик ЦСКА.

Несмотря на то, что ЧП случилось в центре Рима, на станции "Репубблика", медпомощь подоспела нескоро.

"Скорая очень долго ехала. Это центр Рима, а скорая ехала 25 минут. То есть у нас люди истекали кровью, мы перетягивали ноги ремнями, помогали пострадавшим, кто как мог", — отметил очевидец.

По словам другого свидетеля, полицейские далеко не сразу сообразили, что произошло, и продолжали разгонять всех дубинками.

"Я ехал на этом самом эскалаторе, когда все случилось. Уже в самом низу. Первой мыслью было — ускорили режим, чтобы поскорее прошел поток — на станции одновременно собралось человек двести фанатов ЦСКА. Все довольно плотной толпой стали спускаться в метро", — рассказал болельщик из Москвы "Комсомольской правде".

По данным российского посольства, были госпитализированы 19 человек, из них 15 — граждане России. Пятеро уже выписаны из больницы. Трое россиян, которые получили наиболее серьезные ранения, находятся в клинике Умберто I.

Другие болельщики рассказывают о том, что происходило в это же время на подходах к стадиону. Сообщалось, что итальянские фанаты подстерегали болельщиков ЦСКА, после стычек в больницу доставили еще несколько российских фанатов с ножевыми ранениями.

По предварительной информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Позже в посольстве заявили, что информация о ножевом ранении у фаната не подтвердилась. Также ранее сообщалось, что одному из пострадавших в метро медики собирались ампутировать ногу. Эту информацию позже опровергли.

23 октября в Риме московский клуб ЦСКА проиграл итальянской "Роме" со счетом 0:3.