Игрок «Реала» отрекся от воссоединения с Роналду

Футболист «Реала» отрекся от воссоединения с Роналду

Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело прокомментировал слухи о своем возможном переходе в туринский Ювентус. Его слова передает Football Italia.

«Переход в "Ювентус"? Никаких предложений я не получал. Вы не найдете большего мадридисту, чем я!», — заявил 30-летний Марсело после победного матча Лиги чемпионов против «Виктории Пльзень».

Испанский клуб праздновал победу со счетом 2:1.

22 октября итальянский Calciomercato сообщил, что бразилец собрался переходить в «Ювентус», где выступает его бывший партнер по команде португальский форвард Криштиану Роналду . Ранее СМИ также приписывали португальцу желание переманить Марсело под знамена туринского клуба.

Бразильский защитник выступает за «Реал» с 2007 года. Марсело провел 326 матчей в составе «королевского» клуба и 24 раза поражал ворота соперников. Вместе с клубом он по четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и национальное первенство. Также на его счету 58 игр и 6 голов в составе сборной Бразилии. Вместе с «селесао» Марсело становился победителем Кубка Конфедераций в 2013 году.