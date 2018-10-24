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Игрок «Реала» отрекся от воссоединения с Роналду
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Футболист «Реала» отрекся от воссоединения с Роналду 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело прокомментировал слухи о своем возможном переходе в туринский Ювентус. Его слова передает Football Italia.
«Переход в "Ювентус"? Никаких предложений я не получал. Вы не найдете большего мадридисту, чем я!», — заявил 30-летний Марсело после победного матча Лиги чемпионов против «Виктории Пльзень».
Испанский клуб праздновал победу со счетом 2:1.
22 октября итальянский Calciomercato сообщил, что бразилец собрался переходить в «Ювентус», где выступает его бывший партнер по команде португальский форвард Криштиану Роналду. Ранее СМИ также приписывали португальцу желание переманить Марсело под знамена туринского клуба.
Бразильский защитник выступает за «Реал» с 2007 года. Марсело провел 326 матчей в составе «королевского» клуба и 24 раза поражал ворота соперников. Вместе с клубом он по четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и национальное первенство. Также на его счету 58 игр и 6 голов в составе сборной Бразилии. Вместе с «селесао» Марсело становился победителем Кубка Конфедераций в 2013 году.
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