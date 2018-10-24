ФИФА запретит проведение матча с «Барселоной» в США

ФИФА запретит проведение матча чемпионата Испании с участием «Барселоны» в США

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена наложить запрет на проведение матча 21-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Жироной" в США. Об этом сообщает испанское издание Sport.

Ла лига без консультаций с профсоюзом игроков и клубами летом подписала 15-летний контракт на проведение некоторых матчей чемпионата Испании в США и Канаде. Свое недовольство этим решением выразили капитаны всех 20 команд лиги, которые в августе на внеочередном собрании пригрозили руководству лиги забастовкой. В начале сентября "Барселона", "Жирона" и испанская Ла лига подали запрос о проведении очного матча 21-го тура национального первенства 26 января на стадионе Hard Rock в Майами.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступила против переноса игры в США, так как это соответствует законам и условиям телевизионных договоров. По информации источника, ФИФА с большой долей вероятности поддержит RFEF и запретит проведение встречи чемпионата в Майами.

"Барселона" после девяти туров набрала 18 очков и лидирует в чемпионате Испании. В активе "Жироны" 13 баллов и 13-е место в турнирной таблице.