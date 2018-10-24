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Жена Глушакова потребовала алименты в 5 миллионов рублей
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Жена Глушакова потребовала алименты в 5 миллионов рублей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Жена Дениса Глушакова потребовала от игрока московского «Спартака» пять миллионов рублей в месяц на воспитание дочерей. Об этом сообщает «СтарХит».
По информации издания, такое требование Дарья Глушакова заявила на состоявшемся накануне заседании Никулинского суда Москвы по делу о разводе.
По словам девушки, лишь эта сумма позволит ей, безработной матери, обеспечить дочерям Валерии и Александре привычные условия жизни.
В настоящее время Дарья Глушакова пребывает в отпуске по уходу за ребенком, а свои миллионные требования подтвердила суду двумя справками, судя по которым, в августе забота о дочерях обошлась ей в два миллиона, а в сентябре — в 1,3 миллиона.
О разводе полузащитника «Спартака» с женой стало известно во второй половине сентября. За несколько дней до этого Дарья Глушакова застала супруга с девушкой в сауне.
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