Жена Глушакова потребовала алименты в 5 миллионов рублей

По информации издания, такое требование Дарья Глушакова заявила на состоявшемся накануне заседании Никулинского суда Москвы по делу о разводе.

По словам девушки, лишь эта сумма позволит ей, безработной матери, обеспечить дочерям Валерии и Александре привычные условия жизни.

В настоящее время Дарья Глушакова пребывает в отпуске по уходу за ребенком, а свои миллионные требования подтвердила суду двумя справками, судя по которым, в августе забота о дочерях обошлась ей в два миллиона, а в сентябре — в 1,3 миллиона.

О разводе полузащитника «Спартака» с женой стало известно во второй половине сентября. За несколько дней до этого Дарья Глушакова застала супруга с девушкой в сауне.