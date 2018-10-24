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СМИ узнали имя нового тренера «Спартака»
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СМИ узнали имя нового тренера «Спартака» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов возглавит московский «Спартак». Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».
По информации издания, представители «Спартака» и Кононова уже договорились об условиях контракта, действие которого продлится до конца нынешнего сезона.
«Никаких обращений от "Спартака" не приходило», — прокомментировали ТАСС новость в пресс-службе «Арсенала».
По словам собеседника агентства, в настоящее время Кононов готовит тульскую команду к игре с «Оренбургом», которая состоится в субботу.
Тем временем «Спорт-Экспресс» отмечает, что, «вероятно», руководство «Спартака» заплатит «Арсеналу» компенсацию за досрочный разрыв контракта Кононова.
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