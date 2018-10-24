СМИ узнали имя нового тренера «Спартака»

По информации издания, представители «Спартака» и Кононова уже договорились об условиях контракта, действие которого продлится до конца нынешнего сезона.

«Никаких обращений от "Спартака" не приходило», — прокомментировали ТАСС новость в пресс-службе «Арсенала».

По словам собеседника агентства, в настоящее время Кононов готовит тульскую команду к игре с «Оренбургом», которая состоится в субботу.

Тем временем «Спорт-Экспресс» отмечает, что, «вероятно», руководство «Спартака» заплатит «Арсеналу» компенсацию за досрочный разрыв контракта Кононова.