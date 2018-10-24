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Каррера рассказал о своих планах на будущее
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Каррера рассказал о своих планах на будущее после увольнения из «Спартака» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился размышлениями о своём будущем после отставки с поста наставника красно-белых.
«До 7-8 ноября я буду в Москве, буду наслаждаться городом. Потом возьму отпуск, чтобы сбросить накопленный груз. Эти 2,5 года были напряжёнными. Даже когда ты спишь, в голове крутятся разные мысли. Возможно, что-то я сделал не так, не так себя повёл», — рассказал итальянский специалист на пресс-конференции.
Он добавил, что после отпуска намерен посмотреть, будет ли у него возможность присоединиться к какой-либо команде.
«Я смогу принять приглашение, даже если это будет в России», — сказал Каррера.
22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.
Ранее Каррера рассказал о конфликте с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.
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