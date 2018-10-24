«Завтра нас не будет, а „Спартак“ останется»

Рианчо об отставке Карреры, «амнистии» Глушакова и кризисе в клубе

По вопросу отстранения Дениса Глушакова Андрея Ещенко у бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры и у его помощника Рауля Рианчо были принципиально разные мнения. Об этом в интервью RT заявил сам испанец, возглавивший красно-белых после ухода итальянца. Новый наставник российского клуба рассказал о своём назначении на пост, а также объяснил, какие требования предъявляет к футболистам и как собирается выводить команду из кризиса.

— Прошло два дня, как вы заняли пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака». Накануне вы сказали, что никаких эмоций пока не испытываете. Что изменилось?

— С тех пор ничего нового или особенного не произошло. Что касается моей работы с игроками, я всегда веду себя одинаково. Сейчас просто прибавилось обязанностей — нужно определять состав на игру и постараться быть справедливым по отношению ко всем.

— Стоит ли ждать кардинальных изменений в стартовом составе?

— Как говорится, каждый меряет по себе. У Массимо было своё видение футбола, у меня — своё. Да, что-то поменяется, но ни о каких радикальных преобразованиях речи не идёт.

— Андрей Ещенко и Денис Глушаков приступили к тренировкам с основным составом после месячного отлучения. Это ваше решение?

— Да. В этом вопросе у нас с Каррерой всегда были разные мнения. Я считаю их футболистами, которые нужны «Спартаку» и могут принести ему пользу. Приведу простой пример, чтобы наглядно объяснить. Допустим, я являюсь управляющим какого-то завода, но не эксплуатирую два рабочих станка. И у хозяина этого предприятия возникнет резонный вопрос, почему я так поступаю. Здесь то же самое. Игроки — это инструменты. Если они есть у тебя в распоряжении, то надо их использовать.

— Следовательно, после отставки Карреры, вы воспользовались ситуацией и вернули их?

— Да. Я всё-таки довёл это дело до конца. Предложил руководству, со мной согласились, и они снова оказались в составе.

— Состоялся ли с Глушаковым и Ещенко какой-то личный разговор или они просто вернулись и начали работать?

— Я тот человек, который очень много общается с игроками. Поэтому я встретился ними, сказал, что они ценные кадры, которые способны помочь коллективу. Более того, ещё до отставки Карреры ко мне подходили многие футболисты и просили их вернуть.

— Ведущие профильные СМИ полагают, что у футболистов проблемы с психологией. А вы знаете, как преодолеть череду неудач и добиться победы?

— Я общался с коллективом и сказал им буквально следующее: самые главные персонажи во всём этом действе — футболисты, потому что именно они выходят на поле и выигрывают чемпионаты. Все остальные люди, которые находятся рядом с командой, должны помогать ей. Хосеп Гвардиола — лучший тренер в мире, но если бы он возглавлял «Жирону» или «Эспаньол», то не смог бы добиться тех успехов, которых достиг у руля «Барселоны». Поэтому самое главное в футболе — спортсмены. Титулы завоёвывают именно они. Те наставники, которые считают себя главными творцами успеха, — глупцы.

— Мнение футболистов «Спартака» повлияло на ваше назначение на эту должность?

Прежде чем дать своё согласие на исполнение обязанностей тренера, я спросил футболистов, хотят ли они видеть меня в роли наставника и работать со мной. Сказал, что они должны обсудить этот вопрос внутри команды, а потом сообщить о своём решении руководству «Спартака».

Хочу поблагодарить ребят за то, что они дали положительный ответ. Сделаю всё возможное, чтобы им помочь. Но не более. Повторюсь, на поле выходят сами игроки.

— В свете последних событий отставка Карреры была делом времени. Вы понимали, что займёте его место?

— Когда я приходил в «Спартак», меня спросили, смогу ли я при каких-то условиях возглавить команду. Я ответил, что никогда не думал об этом. Я осознанно шёл сюда именно помощником Карреры.

— Когда вы узнали о том, что возглавите «Спартак»?

— Было организовано командное собрание, на котором было объявлено, что клуб прощается с Массимо. Руководство поблагодарило его за проделанную работу и объяснило мне, что произошло. В понедельник попросили провести тренировку, а после неё уже объяснили, что хотят видеть меня в роли наставника. Я сказал, что соглашусь только в том случае, если сами футболисты будут за.

— Очень часто ассистенты покидают команду вслед за главным тренером.

— Я пришёл сюда не в связке с Массимо. Мы были приглашены отдельно от него, как помощники тренера. Поэтому так получилось, что он ушёл, а мы остались.

— Для России «Спартак» — большая величина. Многие болельщики открыто выражают недовольство отставкой Карреры, чем оказывают серьёзное давление на коллектив. Всё это может сказаться на футболистах и на вас лично?

— Всё, чего я добился в свой карьере, не было мне кем-то подарено. Я по натуре боец и нахожусь здесь для того, чтобы помочь футболистам достичь своих целей. Да, это очень горячий клуб.

Когда кто-то умирает, вокруг сразу начинает кружиться вороньё, происходят различного рода грязные вещи, обсуждения. Я здесь потому, что футболисты так захотели. Если бы они не одобрили решения клуба, я бы собрал вещи и тут же ушёл. Поэтому я до своей смерти буду биться за «Спартак» и его игроков. Всё остальное не имеет значения.

Помните диалог Дон Кихота и Санчо Пансы, услышавших лай настигающих их собак? Так вот, я придерживаюсь того же мнения: в любых обстоятельствах нужно двигаться только вперёд. Хорошо, что всё именно так.

— Вы очень эмоциональный тренер. Вы будете себя сдерживать или не станете изменять своей манере поведения?

— Когда ты выплёскиваешь свои эмоции подобным образом, сердце страдает намного меньше, чем когда всё это держишь в себе. Возможно, это такой защитный механизм. У меня горячая кровь, латиноамериканский характер. Я страстный человек в отношении тех вещей, которые мне нравятся. Одна из них — футбол. Игроки для меня как дети, и я буду биться за них. Надеюсь, мы сможем направить эту энергию в нужное русло.

— Самый распространённый вопрос осени: «Почему „Спартак“ не забивает с игры?» У вас есть на него ответ?

— Это правда. Красно-белые в первых 10 турах забили десять мячей — и все со стандартных положений. Но в этом есть и позитивный момент. За весь прошлый сезон в результате розыгрышей штрафных и угловых мы смогли оформить лишь два гола, а в нынешнем — в пять раз больше. Значит, мы улучшили этот аспект. Ещё раз повторю: за треть сезона — в пять раз больше!

Все, кто говорит, что «Спартак» не может поразить ворота с игры, упускают тот статистический факт, что команда находится на втором месте по времени пребывания в штрафной площади соперника и ударам по воротам. Следовательно, что-то коллектив делает верно, не так ли?

— Но проблемы всё же есть, и это тоже сложно отрицать…

— Конечно, есть и недостатки, над которыми нужно работать. Но всё не так уж удручающе! Нужно понять, что именно получается хорошо, и сохранить это. Кроме того, есть и психологические аспекты, которые нельзя измерить. Но они существуют, и все их видят. Необходимо прогрессировать в этом направлении.

— Согласны ли вы с тем, что уход Квинси Промеса сильно ударил по команде?

— Этот вопрос следует рассматривать прежде всего с экономической точки зрения. Такими вопросами занимается руководство, а не тренер. Голландец — замечательный футболист, он много сделал для «Спартака». Но, как говорят на севере Испании, где я родился и вырос, корову надо продавать, когда она стоит дорого. «Спартак» отпустил Промеса, когда он был в цене, клуб заработал на этом. У нас же есть много игроков, которые способы забивать, — Луис Адриано Ивелин Попов , Софьян Ханни, Александр Ломовицкий Александр Ташаев . Да и многие другие. Ребята обладают всем необходимым для того, чтобы обрести уверенность в себе. Так что всё наладится.

— На данный момент многие эксперты не до конца понимают, зачем был приобретён Александр Ташаев, ведь на старте сезона он получал не так много игрового времени. В будущем ситуация изменится?

— В случае моего назначения позитивным моментом является то, что я не привёл в команду ни одного футболиста. Таким образом, для меня все равны и имеют одинаковые возможности. На сегодняшнем собрании я напомнил своим подопечным, что конкретно я хочу видеть в атаке, обороне и в команде в целом. Тот, кто будет соответствовать моим требованиям, получит место на поле. Агрессивность и бескомпромиссность в единоборствах, помноженные на тренировки с высокой эффективностью, дадут нам игрока стартового состава.

— Вратарской линии это также касается? Сейчас в обойме значатся Артём Ребров и Александр Максименко, но есть ещё и восстанавливающийся от травмы Александр Селихов.

— В этом вопросе я полностью доверяю тренеру вратарей. Он всегда даёт полную и исчерпывающую информацию о состоянии голкиперов. У меня нет повода сомневаться.

— У вас нет ощущения, что Роману Зобнину нужен отдых, потому что после домашнего чемпионата мира он играет через не могу?

Зобнин — это игрок, от услуг которого не отказался бы ни один тренер. Он как желанный жених, которого каждый отец хочет видеть своим зятем. Хороший футболист, профессионал и замечательный человек.

Поэтому тренеры ведут себя эгоистично в отношении Романа. Если он в твоей команде, то очень трудно отказаться от идеи выпустить его на поле. Он всегда нужен нам, и предоставить ему долгожданный перерыв пока не представляется возможным.

— При этом Зобнин долгое время не может забить. В чём причина?

— Роман ещё обязательно забьёт. Он часто доходит до штрафной линии соперника и бьёт по воротам, а отличиться мог даже в прошедшей встрече с тульским «Арсеналом». Как пример могу привести вам нападающего «Барселоны», сухая серия которого длилась около девяти месяцев ( Усман Дембеле . — RT).

Например, взять того же Зе Луиша . За весь прошлый сезон он смог отметиться лишь пятью голами, а в нынешнем уже имеет в своём активе столько же взятий ворот. Он сейчас один из лучших бомбардиров РПЛ. У каждого футболиста бывают чёрные полосы, но они заканчиваются.

— Зобниным все довольны, но есть игроки, которые вызывают у болельщиков негативные эмоции. Например, Дмитрий Комбаров. Как вы его оцениваете?

— Он прекрасный игрок. Но дело в том, что сейчас спад не только у него. Ситуация такова, что о некоторых говорят и думают хуже, чем они есть на самом деле. Но в настоящий момент это применимо ко всему «Спартаку» в целом. Не спортсмены делают команду хорошей, а наоборот. Есть только один футболист в мире, который преображает весь коллектив, — Лионель Месси . Все остальные на это не способны.

— Как «Спартаку» выйти из подобной ситуации?

— Игроки, которые два года назад стали чемпионами России, не могут так просто разучиться играть в футбол. Команда бьётся, сражается, бежит… Но что-то происходит с психологией. Первое, что должен сделать тренер, — заставить спортсменов поверить в то, что они на самом деле хорошие, напомнить, что они выиграли золотые медали. Для меня это сейчас единственная задача — вернуть команде уверенность в своих силах.

— Вы приняли коллектив в схожей ситуации, что и сам Каррера. Насколько тяжело понимать, что вам ищут замену и вы всего лишь исполняющий обязанности?

— С одной стороны, это хорошо, потому что клуб должен действовать на опережение. Сейчас я работаю в «Спартаке», но я не держусь за это кресло. Я чувствую тот же самый прессинг и ответственность, как если бы я был на контракте. Летом руководство хотело подписать со мной соглашение на три года, но я настоял, чтобы оно было однолетним. Если от меня устанут, то через шесть месяцев я уеду домой — и буду счастлив.

— Неужели общественное мнение заставит вас отказаться от высокооплачиваемой работы и ответственной должности?

— Там, где меня не хотят видеть, я и минуты не пробуду. Однажды я пришёл на собрание к футболистам и сказал, что, когда я войду в комнату и увижу, что 20% игроков не хотят меня видеть в команде, я соберусь и уеду. При этом не могу не отметить, что оказаться главным тренером «Спартака», величайшей команды в России, — это чудо. И это не имея опыта выступления на профессиональном уровне в качестве спортсмена! Это сравнимо с тем, чтобы возглавить «Реал» в Испании.

— Многие болельщики впали в траур после известия об отставке итальянского специалиста. Вы проработали с ним недолго, но можете сказать, из-за чего в России возник феномен Массимо Карреры?

— Массимо стал для болельщиков знаковой фигурой. Он принёс им радость, помог завоевать долгожданное чемпионство. Но человек есть человек — так устроена жизнь. Это касается каждого из нас: сегодня мы есть, завтра нас не будет. А «Спартак» останется. Его футболисты всегда будут выходить на поле и биться за его цвета. Все, кто проработал здесь хотя бы один день, становятся спартаковцами, и этот дух, верность этому клубу мы сохраним в сердце даже после того, как уйдём отсюда. У «Спартака» много ещё впереди. Через него пройдёт немало тренеров и футболистов, а клуб будет жить вечно.

— Что бы вы хотели сказать болельщикам «Спартака» в преддверии нового этапа в истории команды?

— Хотел бы попросить их продолжать поддерживать клуб и игроков. Сегодня это особенно важно, ведь сейчас в команде всё больше молодых российских футболистов. На месте болельщиков я был бы горд этим фактом.

— Вы потрясающий собеседник. У нас в России не часто появляются такие тренеры, которые могут говорить столь открыто и образно. Вы всегда будете так общаться с журналистами?

— Я не тот человек, который использует во время интервью какие-то клише. Я всегда говорю то, что думаю. Сейчас все футболисты «Спартака» мне как дети. А семья никогда ни в чём не виновата. Я виноват, а не родные люди. Поэтому я надеюсь своей работой, своим трудом завоевать их доверие и уважение. Ещё раз хочу попросить болельщиков и руководство помочь и поддержать игроков.