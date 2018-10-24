«Локомотив» обыграл «Порту» в матче Юношеской лиги УЕФА

«Локомотив» одержал победу над «Порту» в Юношеской лиге УЕФА

Московский «Локомотив» обыграл португальский футбольный клуб «Порту» в матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились Руслан Куль и Алексей Миронов . У португальского коллектива голом отметился Фабиу Силва.

После трёх туров в активе железнодорожников семь очков, которые позволяют им расположиться на первом месте в квартете. «Порту» занимает третью строчку с четырьмя очками.

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Шальке» в матче Юношеской лиги УЕФА.