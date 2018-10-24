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«Локомотив» обыграл «Порту» в матче Юношеской лиги УЕФА
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«Локомотив» одержал победу над «Порту» в Юношеской лиге УЕФА 

RT на русском + ещё 7 3 часа назад
Фото: fclokomotiv Twitter
Московский «Локомотив» обыграл португальский футбольный клуб «Порту» в матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев отличились Руслан Куль и Алексей Миронов. У португальского коллектива голом отметился Фабиу Силва.
После трёх туров в активе железнодорожников семь очков, которые позволяют им расположиться на первом месте в квартете. «Порту» занимает третью строчку с четырьмя очками.
Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Шальке» в матче Юношеской лиги УЕФА.
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