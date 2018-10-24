«Локомотив» обыграл «Порту» в матче Юношеской лиги УЕФА

Московский «Локомотив» обыграл португальский футбольный клуб «Порту» в матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев отличились Руслан Куль и Алексей Миронов. У португальского коллектива голом отметился Фабиу Силва.
После трёх туров в активе железнодорожников семь очков, которые позволяют им расположиться на первом месте в квартете. «Порту» занимает третью строчку с четырьмя очками.
Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Шальке» в матче Юношеской лиги УЕФА.